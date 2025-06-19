Ключевые моменты

21 июня с 7:00 до 21:00 — День йоги в Зелёном театре: занятия, медитации, лекции, ритуалы, саундхилинг и общение;

21–22 июня с 10:00 до 18:00 — двухдневный йога-фестиваль в Ботаническом саду: более 100 активностей от украинских школ йоги;

20 июня в 19:00 — концерт Parfeniuk в клубе «Итака» у моря;

21 июня в 18:00 — концерт оперного тенора Владимира Гришко в Одесской филармонии: украинские народные песни и мировая классика;

21 июня в 19:00 — «Лавандовый концерт Шопена» под открытым небом в Ботаническом саду, фортепианная программа от Анны Антроповой.

Куда пойти в Одессе в эти выходные

В субботу и воскресенье одесситов приглашают присоединиться к Дням Йоги. Один из них состоится в Зеленом театре, другой — в Ботаническом саду. С утра до вечера вас ждут практика, медитации, музыка, и общение в кругу единомышленников.

Вечером в городе состоится несколько ярких музыкальных событий, которые не стоит пропустить. Одно из таких концерт «золотого оперного голоса страны» — Владимира Гришко в Одесской филармонии. Даже если вы не страстный любитель оперы, наши искренние рекомендации посетить этот концерт тенора, пением которого восхищаются по всему миру. В программе — украинские народные песни, а также самые известные оперные арии.

Всех любителей концертов на свежем воздухе ждут в Ботаническом саду на вечер, посвященный Шопену. Ну а тех, кто хочет просто потанцевать ждут у моря на концерте Parfeniuk.

Как всегда, в городе планируется большое количество бесплатных событий. О них мы рассказали в нашем традиционном обзоре.

20 июня, 19:00. Концерт. PARFENIUK. ИТАКА

Если у вас есть дети или внуки студенческого возраста — подарите им билет на концерт, они будут в восторге. Ведь Parfeniuk — главный хитмейкер и человек, который запускает новые тренды. Миллионными просмотрами отметились хиты «Провела экскурсию», «Отрываясь», «Ладони», «Забей», «На крыше», «Температура», „Рядом“, «Малая», которые и будут звучать в клубе у моря.



21 июня, 7:00 — 21:00. День йоги. Зеленый театр

Этот день — не только об асанах. Для всех сторонников здорового образа жизни и сознания организаторы собрали отдельную программу для тех, кто ищет практики тишины, дыхания, наблюдения, новых ощущений и разговоров. Дзен-медитация, саундхилинг, лекция «Гвоздестояние», ведический ритуал огня, пранаяма — это не полный перечень того, что будет происходить в этот день в Зеленом.





21-22 июня, 10:00 — 18:00. День йоги. Ботанический сад

Более ста активностей на десяти локациях сада! Еще одно йога-событие, которое продлится не один, а целых два дня — фестиваль Йога день в Ботаническом саду. Это прекрасная возможность познакомиться с украинскими школами йоги, найти свою внутреннюю опору, почувствовать поддержку сообщества.



21 июня, 18:00. Гастроли. Владимир Гришко. Одесская Филармония

Он — 18 сезонов был солистом «Метрополитен Опера», пел вместе с Монсеррат Кабалье и Лучано Паваротти, наконец выступит в Одессе! Владимир Гришко в эту субботу посетит наш город с программой «Песни для Сердца». В программе прозвучат жемчужины украинской песни: «Ніч яка місячна», «Два кольори», «Пісня про рушник», «Чорнобривці» и Шедевры мировой классики — итальянские и испанские хиты.



21 июня, 19:00. Шопен. Лавандовый концерт. Ботанический сад. Новая территория

В Ботаническом саду продолжается волшебная серия концертов на открытом воздухе среди цветов и деревьев. Концерт, похожий на сон: где Шопен звучит в полутонах, а воздух — как акварель, растекающаяся между стеблями лаванды. Фортепиано. Природа. Искусство, которое возвращает дыхание. Лавандовый лабиринт одесского БотСада откроется только тем, кто способен услышать тишину между нотами. Это будет музыка прикосновения, музыка легкости, не требующая слов.

Пианистка Анна Антропова — исполнит самое нежное из Шопена на фоне лавандовых очертаний, зеркального света и шелеста сада. На этот концерт организаторы просят соблюдать дресс-код.



