КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 6 романтических новогодних комедий, которые вы могли пропустить

Рождество на двоих

Год: 2019

2019 Продолжительность: 103 хвилини

103 хвилини В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон

Кейт не любит Рождество. Точнее нет, не так — она его ненавидит, потому что на прошлый праздник она чуть не умерла. Теперь из-за проблем со здоровьем и собственной невезучести она никак не может найти работу. Единственная вакансия, куда ей удалось устроиться, — это эльф в круглогодичном рождественском магазинчике. И если в течение года у Кейт кое-как удается сдерживать свое раздражение, то в декабре она уже готова взорваться. Песни Джорджа Майкла, закупка подарков, наряженные елки — как же это утомляет! Ситуацию спасает Том, красивый незнакомец, который пытается убедить девушку, что Рождество — это праздник, в который случаются чудеса. Удасться ли ему или травма Кейт слишком сильна?

Готовы увидеть Дейнерис Бурерожденную, Мать Драконов, в роли простой неуклюжей девушки? Это того стоит, потому что Эмилия Кларк очаровательна в комедийном амплуа!

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Твое Рождество или мое?

Год: 2022

2022 Продолжительность: 95 минут

95 минут В ролях: Эйса Баттерфилд, Кора Кирк

Джеймс и Хейли — молодые студенты, которые недавно в отношениях. На рождественские каникулы они разъезжаются из Лондона каждый к себе домой, хотя они бы предпочли встретить праздник вместе. В последний момент они оба принимают решение пересесть на поезд своей пары (о чем естественно не предупреждают друг друга), чтобы устроить сюрприз и все же встретить Рождество вместе. По приезде Джеймс и Хейли узнают, что приехали домой друг к другу (причем обе семьи не в курсе, что у их сына и дочери есть возлюбленные, а молодые люди совсем не знали ничего о семьях своих избранников), а из-за сложных погодных обстоятельств они не могут никуда уехать. Поэтому придется встречать Рождество без любимых и в компании чужаков: Хейли вместе с богатым, но холодным и отстраненным отцом Джеймса, который не любит Рождество, а Джеймсу — вместе с большой и слишком шумной семьей Хейли, которые не дают парню ни минуты покоя. Выдержат ли их отношения подобное испытание?

Про судьбу

Год: 2022

2022 Продолжительность: 103 минут

103 минут В ролях: Эмма Робертс, Томас Манн

Этот фильм еще называют «Ирония судьбы в Голливуде», потому что он действительно является ремейком советской картины. Марго и Гриффин случайно знакомятся после того, как парень перепраздновал в бане с друзьями, перепутал адрес и пьяным завалился в чужой дом, который очень похож на его собственный. На первый взгляд сюжет двух фильмов идет по одному сценарию, но после бурной сцены знакомства «Про судьбу» все-таки идет своим путем. Поэтому возможно в этом году лучше смотреть этот современный вариант чем «заливную рыбу»?

Предупреждаем: ходите в баню ответственно, потому что получится вот так как в фильме! Хотя, возможно вы тоже хотите встретить настоящую любовь? В любом случае, если ищете хорошую баню в Одессе, то в этой статье есть отличные варианты.

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Неуловимый аромат любви

Год: 2021

2021 Продолжительность: 104 минут

104 минут В ролях: Нина Добрев, Джимми О. Янг, Даррен Барнет

Натали совсем не везет в любви, но возможно скоро все изменится. В приложении для свиданий девушка знакомится с красавчиком Джошем. Он спортивный, с хорошим чувством юмора, и Натали очень интересно с ним общаться. Одна проблема — он живет в другом штате. Приближается Рождество, поэтому Натали решает сделать Джошу сюрприз: приехать в гости и наконец познакомиться оффлайн! На самом деле Джош оказался совсем не похож на свои фото в приложении — он невысокий, неспортивный, носит очки… Натали в ярости! Оказывается она ехала через всю Америку ради этого? Но Джошу удается несколько улучшить ей настроение, потому что красавчик существует на самом деле. Его зовут Тег и он приятель Джоша. Парень обещает за неделю познакомить Тега с Натали и помочь им влюбиться друг в друга. Но кто знает, что еще может произойти за эту неделю?

Пара на праздники

Год: 2020

2020 Продолжительность: 104 минут

104 минут В ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси

Когда ты одиночка, то каждый праздник в кругу семьи или друзей превращается в ад. Всем интересно, почему вы до сих пор без пары, когда уже свадьба, дети, вот все это? Когда Слоан и Джексон случайно знакомятся в молле, то узнает, что у них одинаковые проблемы с родственниками. А так как это Рождество стало уже последней каплей, они договариваются стать друг для друга парой на праздники. Начиная с отмечания Нового года, они будут ходить на все вечеринки и семейные ужины вдвоем, чтобы снизить общественное давление. Но возможно именно так и зародится настоящая любовь?

Фильм много критикуют за неуместные шутки, но несмотря на это во время рождественского сезона он собирает много просмотров на Netflix. Возможно, что-то в нем все-таки есть?

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Рыцарь перед Рождеством

Год: 2019

2019 Продолжительность: 92 минут

92 минут В ролях: Ванесса Хадженс, Джош Уайтхаус

Девочки часто мечтают встретить рыцаря на коне, но Брук уже взрослая женщина, она в такой бред не верит. Кстати, в настоящую любовь, как в сказке, она не верит тоже. Поэтому очень удивилась, когда встретила сира Коула — средневекового рыцаря, который чудом оказался в современной Америке. Так рыцари в конце концов существуют? А как там насчет настоящей любви как в сказке?