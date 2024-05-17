Украинская и Вегетарианская: где в Одессе попробовать пиццу, которой угощали Госсекретаря США

«Pizza Veterano» была основана в Киеве, в декабре 2015 года ветераном АТО Леонидом Остальцевым. Основная цель бизнеса — ответ на запрос ветеранов, которые не могли найти достойную работу после возвращения с фронта. Леонид Остальцев до 2014 года работал поваром, выпекал пиццу в различных заведениях и после возвращения с фронта хотел только одного — открыть собственное кафе. И он это сделал вместе с партнером. Со временем была основана франшиза Pizza Veterano, заведения которой стали появляться по всей стране. В 2022 году Леонид снова защищает страну.

Ветеранские вкусные фишки

«Pizza Veterano» открылась в Одессе в 2020 году. Сейчас в городе две пиццерии сети — в центре и на проспекте Добровольского.

Первым открылось заведение на улице Канатной. Меню состоит только из пиццы, двух салатов и трех видов картофеля. Но видов пиццы здесь столько же как и в столичном Veterano — 28. Ее можно заказать в двух размерах 30 и 40 см. Стоимость от 180 грн. Есть специальные предложения на большую компанию. Также в «Pizza Veterano» есть фишка, благодаря которой можно попробовать несколько вкусов не отягощая кошелек и не рискуя фигурой — половинки. То есть, в одной пицце можно заказать два вкуса. Кроме этого, здесь есть бонусная программа, которая работает через специальное приложение, а также бесплатная доставка.

Меню «Pizza Veterano»

Маргарита — томатная основа, моцарелла, помидоры, прованские травы (от 190 грн)

Хрупкий Помидор — сливочная основа, моцарелла, рикотта, помидор, томат черри, пармезан (от 220)

Одуванчик — сливочная основа, моцарелла, салями, бекон, ветчина, курица, шампиньоны, лук (от 230 грн)

Манго чили — Сливочная основа, моцарелла, итальянское мясо Di Parma, пармезан, авторский соус «Манго-чили» (от 230 грн)

Английский завтрак — Сливочная основа, моцарелла, охотничьи колбаски, бекон, яйца, сыр Чедер (от 260 грн)

Я решила заказать те же самые, что заказали во время исторической встречи министры Украины и США, а именно:

Вегетариану на томатной основе с помидорами, прованскими травами, рукколой, шампиньонами, вялеными томатами, оливками и соусом Песто.

Украинскую на томатной основе с моцареллой, беконом, ветчиной, салями, помидорами, луком.

Две половинки обошлись 220 грн. В том размере, который брали министры, две пиццы обошлись бы в 640 грн.

Пока жду пиццу рассматриваю интерьер.

Само кафе небольшое и состоит из одного зала, поделенного пополам. В одной половине — большой стол, за которым может разместиться компания, во второй — открытая кухня. То есть процесс сборки и выпекания пиццы находится перед глазами посетителей. На стойке возле кассы стена с несколькими десятками шевронов, фотографии. В уголке, почти незаметные военные артефакты.

Возле стола стоит аппарат, где можно взять кофейные напитки. А на столе — стопка украинских книг, но вряд ли вам хватит времени что-то почитать, ведь пицца готовится очень быстро — максимум десять минут и вы можете наслаждаться горячим блюдом. К пицце я заказываю томатный сок. Здесь он продается только в литровых тетрапаках. Из других напитков можно заказать минеральную и сладкую газировку.

Пицца для школьников и министров

«Пицца Вегетариана» (от 220 грн) щедро посыпана начинкой из зелени, вяленых в масле помидоров. Тесто тоненькое, почти без ярко выраженных толстых бортиков. Несмотря на рукколу, песто, вяленые помидоры, вкус пиццы довольно нейтральный. К ней можно смело брать еще один из шести соусов.

«Украинская пицца» (от 220 грн) — это смесь мясных составляющих, свежим помидором и свежим хрустящим луком. На вкус очень напоминает домашний бутерброд с мясом и сыром, только очень большой. Думаю, что Энтони Блинкен действительно впервые пробовал такой вариант.

С собой я заказала еще одну пиццу из половинок — «Четыре сыра» и «Для Буслаева» (230 грн за две половинки) ведь хотелось попробовать и другие вкусы. За полчаса дороги в маршрутке пицца сохранила тепло, а сыр — мягкость. Его было много, чувствовалось разнообразие структур и контраст вкусов. Эту пиццу лучше не портить соусом. Кстати, даже в холодном виде она неплохо подходит, ведь тесто не грубеет и остается нежным.

«Для Буслаева». Эту пиццу, основатель сети Леонид Остальцев посвятил своему погибшему другу, Алексею. В ней много итальянского вяленого мяса — прошутто Di Parma и рукколы.

Подвешенная пицца

Каждый вторник как минимум полтора десятка пицц отправляются в госпиталь к раненым ребятам. Каждый одессит может отправить свою пиццу, сделав заказ через сайт, приложение или непосредственно на месте. Я заказала большую «Украинскую» (320 грн), ведь это самое малое, чем я могу отблагодарить раненых ребят за возможность писать этот обзор. Присоединяйтесь и вы.

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