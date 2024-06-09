Кем был «украинский Чапаев» и какую улицу в Одессе назвали его именем

Служил царю, большевикам, боролся против Украины

Еще в 1936 году Сталин «порекомендовал», чтобы в Киеве появился памятник «украинскому Чапаеву». Рекомендацию выполнили уже после смерти тирана: памятник Щорсу открыли в 1954 году, к 300-летию так называемого воссоединения Украины с россией. Это был бронзовый колосс весом в 7 тонн и высотой почти 14 метров. Сейчас он хранится на территории Государственного музея авиации Украины. Итак, немного подробней о Николае Щорсе. Кем был этот человек, о котором, помимо прочего, даже и оперу сочинили?

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Родился в 1895 году в Черниговской губернии в многодетной семье рабочего. В 1905-1909 годах учился в церковно-приходской школе. В 1910 году поступил в военно-фельдшерскую школу в Киеве, которую окончил в 1914 году. В 1916-м – военное училище в Полтаве. Был подпоручиком в царской армии, участник Первой мировой. В 1918-м записался в большевики, стал командиром бригады, состоявшей в основном из чекистов и венгерских интернационалистов.

В 1919-м после взятия красными Киева Щорс был назначен комендантом города. Вот потому-то в 1954-м его и посадили на коня в самом центре Киева. Пикантный факт: при создании памятника для воспроизведения образа Щорса скульптору позировал студент… Леонид Макарович Кравчук, в будущем первый президент независимой Украины. Именно против этой независимости и боролся Щорс.

Убит в лоб или в затылок?

30 августа 1919 года в бою с 7-й бригадой Галицкой армии около села в Житомирской области, находясь на передовой, Щорс был убит «при невыясненных обстоятельствах».

По официальной версии – от пули, попавшей в голову, когда он в бинокль рассматривал поле боя. Но! Некоторые исследователи инкриминировали убийство Щорса некоему Ивану Дубовому – его заместителю. Именно он бинтовал голову смертельно раненного Щорса, который умер у него на руках.

«Пуля вошла спереди, – утверждал Дубовой, – и вышла сзади». Но когда медсестра хотела сменить первую, поспешно сделанную повязку на голове уже мертвого Щорса на более аккуратную, Дубовой не разрешил.

Есть мнение – чтобы никто не сравнивал входное и выходное отверстия в черепе от пули. Был выстрел в затылок? И по распоряжению именно Дубового тело Щорса без медицинского освидетельствования отправили для захоронения за полторы тысячи километров в Самару: мол, оттуда родом жена Щорса.

В момент гибели Щорса рядом был не только Дубовой. Там находился и уполномоченный реввоенсовета армии Павел Танхиль-Танхилевич, посланный с инспекцией членом РВС армии Семеном Араловым.

У последнего со Щорсом были очень неприязненные отношения. Так что возможным исполнителем убийства Николая Щорса некоторые исследователи называли Танхиль-Танхилевича (кстати, он родом из Одессы), а возможным заказчиком – Аралова.

Причина? Писатель Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» упоминает «о молоденьком офицерике Щорсе, приказавшем выпороть в своем вагоне членов комиссии, присланной Реввоенсоветом ревизовать щорсовский штаб».

Так что не исключено, что Щорс ранее надрал задницу самому Аралову и тот решил рассчитаться. Но это все бездоказательно, то есть то, что сейчас называется конспирологией. Что интересно, до 1935 года имя Щорса не было широко известно, о нем не упоминала даже Большая Советская Энциклопедия.

Идею «украинского Чапаева» приказал «раскрутить» Сталин, и в 1939 году появился художественный фильм Александра Довженко «Щорс». Позднее о Щорсе написали несколько книг, песен, оперу, его именем назвали школы, улицы, села и даже город.

Война памятников

И еще «в тему»: что будет на месте памятника Щорсу в столице, мне пока неведомо. А вот о том, что было – знать интересно. Так вот, там с 1872 по 1926 годы возвышался памятник графу Алексею Бобринскому – человеку, хорошими, толковыми делами вошедшему в историю Украины.

В 1835 году он, по предложению австрийских инженеров, возглавил строительство первой в российской империи железной дороги – Санкт-Петербург-Царское Село. Набравшись опыта, граф затем построил железную дорогу Одесса-Балта.

Еще Бобринский сыграл ведущую роль в появлении сахарной промышленности в Украине. В 1838 году он получил в удел город Смела и окрестные села, где за несколько лет построил шесть сахарных заводов и один рафинадный.

При этом заводы графа были не только образцом научно-технической мысли того времени, но и отличались хорошими социально-бытовыми условиями для работников. Именно усилиями графа Бобринского Киев во второй половине 19-го века превратился в «сахарную столицу» империи. Демонтировав бронзовый памятник Бобринскому, большевики отдали его в переплавку.

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