Наступил на ржавый гвоздь и умер: как в Одессе появилась улица Подбельского

Сейчас в Одессе это вновь Коблевская улица. Такое название появилось в 1820 году в честь англичанина Томаса Кобли, который с 1801 года длительный период был военным комендантом Одессы, став при этом Фомой Кобле. В честь него, кстати, и Коблево названо – наш прекрасный морской курорт. А Коблевская в 1836 году вдруг стала Николаевской, затем с 1848-го по 1920-й вновь была Коблевской, а с 1920 года до нынешнего переименования – Подбельского. А он кто такой?

Пошел по стопам отца

Вадим Николаевич Подбельский – советский государственный и партийный деятель. Родился в семье ссыльных в 1887 году в Якутске. Отец – революционер-народоволец. Мать была арестована в Киеве за участие в подкопе под тюрьму, осуждена по обвинению в участии в преступном сообществе и приговорена Киевским военно-окружным судом к каторжным работам на 15 лет. Там они и сошлись.

В 1889 году три десятка ссыльных, среди которых был и папа-Подбельский, вступили в вооруженное противостояние с правительственными войсками. Во время перестрелки он был убит.

По той же стежке-дорожке пошел и Вадим. В 1900 году поступил в гимназию в Тамбове, начал подпольную работу, распространял нелегальную литературу, участвовал в сходках. Член РСДРП с 1905 года.

Во время революции 1905 года организовывал антиправительственные демонстрации и митинги. В 1906 году, опасаясь ареста, уехал во Францию. Однако через год нелегально вернулся в россию, продолжил революционную деятельность. Аресты, ссылка, после возвращения – все то же.

С 1915 года в москве, был в числе организаторов демонстраций и забастовок в центре россии. В октябре 1917 года – один из руководителей вооруженного восстания в москве, стал там комиссаром почт и телеграфов. А затем наркомом россии по этому ведомству.

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Смерть от гвоздя

Правда, вначале служащие этих ведомств отказались признать его начальником. Тогда Подбельский разогнал контрреволюционно настроенных сотрудников. Ввел в своем ведомстве жесточайшую цензуру, приказал не пропускать «экстремистские и лживые» телеграммы.

В 1919 году Подбельский – особоуполномоченный ЦК РКП(б) и ВЦИК на Тамбовском участке Южного фронта. По официальной версии, в конце января 1920 года, во время субботника, напоролся ногой на ржавый гвоздь, вследствие чего произошло заражение крови. От него и умер, похоронен у кремлевской стены.

Судьба брата и судьбы улиц

Все эти «заслуги» Вадима не спасли его старшего брата. В 1938 году «враг народа» Сергей Подбельский был расстрелян.

К Украине вообще и к Одессе в частности Вадим Подбельский не имел никакого отношения. В его родной эрэфии улицы Подбельского уже давно переименованы в москве, Ярославле, Рязани, Ростове – на – Дону, Петербурге…

А вот Фома Кобле для Одессы – «стопудово» свой, как минимум, потому что самоотверженно боролся с ужасной чумной эпидемией 1811-1812 годов, унесшей жизни 2656 горожан, то есть каждого десятого одессита. Он с медиками входил в чумовые дома, ободрял граждан, организовал устройство чумных кладбищ, контролировал снабжение оцепленной Одессы. Так что быть в украинской «жемчужине у моря» улице Коблевской!

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