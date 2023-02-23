Казахская юрта в Одессе: гостеприимно, познавательно, бесплатно 

Сюда сложно не заглянуть, даже если нет необходимости зарядить телефон или получить иные услуги Пункта незламності. Казахская юрта так и манит распахнутой дверью со свернутым ковром над входом.

Что внутри юрты?

Юрта Незламності — подарок казахского народа украинцам в дни войны — открылась 12 февраля. Всего ничего по времени, а эту гостеприимную новинку в парке им. Т.Г.Шевченко уже знают многие одесситы. И людей здесь немало. Это при том, что побывали мы в ней в разгар обычного рабочего дня.

Казахские народные одежды, ковры, подушки — все в узорах с национальными мотивами, удобные стулья. Внутри тепло, кругом ковры. Вам тут же предлагают присесть, согреться, выпить стакан чаю с печеньем. Спрашивают: «Чем можем помочь?».

Пока заряжается гаджет, вас стараются увлечь, занять, рассказать что-то интересное.

В одесской юрте – рисунки Шевченко и фото местных двориков

Перед вами — портрет Тарас Шевченко, копии его рисунков («казахская серия», над которой поэт и художник работал, когда был на 10 лет сослан в Казахстан рядовым солдатом).

Но мы же — в Одессе. И вот вам еще одна выставка: фотографии одесских двориков.

Вот заходит человек «просто посмотреть», а попадает в целый мир, слушает увлекательный рассказ (в Юрте работают волонтеры), угощается вкусностями и уходить уже не хочется. И еще: здесь встречают с неизменной улыбкой. В казахской Юрте вам искренне рады.

Юрта в парке – больше, чем просто Пункт несокрушимости

Волонтер Екатерина Конотоп рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», что в Юрте незламності бывает по несколько сотен человек в день. В выходные дни людей больше:

— Люди заходят, начинают изучать, задают порой много вопросов. Это и понятно, Юрта ведь не просто Пункт незламності, но и своеобразный культурно-этнический проект. Наши гости слушают, изучают, потом очень благодарят. Получается очень интересный психологический эффект: человек здесь неожиданно для себя попадается в другой мир, он расслабляется, улыбается, перегружается. Иногда говорит: «Я на минутку!». А на деле проводит здесь гораздо больше времени. Ему интересно, и это для нас важно и приятно. Ну а мы стараемся и рассказать что-то интересное, ответить на вопросы, угостить…

Читайте также:

Фото Марии Котовой