Казахская юрта в Одессе: гостеприимно, познавательно, бесплатно 

Сюда сложно не заглянуть, даже если нет необходимости зарядить телефон или получить иные услуги Пункта незламності. Казахская юрта так и манит распахнутой дверью со свернутым ковром над входом.
Что внутри юрты?
Юрта Незламності — подарок казахского народа украинцам в дни войны — открылась 12 февраля. Всего ничего по времени, а эту гостеприимную новинку в парке им. Т.Г.Шевченко уже знают многие одесситы. И людей здесь немало. Это при том, что побывали мы в ней в разгар обычного рабочего дня.
Казахские народные одежды, ковры, подушки — все в узорах с национальными мотивами, удобные стулья. Внутри тепло, кругом ковры. Вам тут же предлагают присесть, согреться, выпить стакан чаю с печеньем. Спрашивают: «Чем можем помочь?».
Пока заряжается гаджет, вас стараются увлечь, занять, рассказать что-то интересное.
В одесской юрте – рисунки Шевченко и фото местных двориков
Перед вами — портрет Тарас Шевченко, копии его рисунков («казахская серия», над которой поэт и художник работал, когда был на 10 лет сослан в Казахстан рядовым солдатом).
Но мы же — в Одессе. И вот вам еще одна выставка: фотографии одесских двориков.
Вот заходит человек «просто посмотреть», а попадает в целый мир, слушает увлекательный рассказ (в Юрте работают волонтеры), угощается вкусностями и уходить уже не хочется. И еще: здесь встречают с неизменной улыбкой. В казахской Юрте вам искренне рады.
Юрта в парке – больше, чем просто Пункт несокрушимости
Волонтер Екатерина Конотоп рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», что в Юрте незламності бывает по несколько сотен человек в день. В выходные дни людей больше:
— Люди заходят, начинают изучать, задают порой много вопросов. Это и понятно, Юрта ведь не просто Пункт незламності, но и своеобразный культурно-этнический проект. Наши гости слушают, изучают, потом очень благодарят. Получается очень интересный психологический эффект: человек здесь неожиданно для себя попадается в другой мир, он расслабляется, улыбается, перегружается. Иногда говорит: «Я на минутку!». А на деле проводит здесь гораздо больше времени. Ему интересно, и это для нас важно и приятно. Ну а мы стараемся и рассказать что-то интересное, ответить на вопросы, угостить…
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Фото Марии Котовой