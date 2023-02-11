В дар одесситам: в парке Шевченко устанавливают казахскую юрту (фоторепортаж)

Юрта Незламності… Удивительно звучит, поразительно выглядит… За процессом ее установки наблюдают немногочисленные одесситы: на улице очень холодно, и людей на улицах очень мало.

Установка в самом разгаре, но нам удалось заглянуть и вовнутрь помещения. Словно на съемки фильма попадаешь.

Юрта Незламності – это подарок Одессе от народа Казахстана. Расположена она на главной аллее парка им. Т.Г.Шевченко. Работать она будет каждый день – с 9 утра до 19 часов.

Представитель организации «Казахи Украины» и фонда «Мы все из Украины» этническая казашка Сауле Ровная рассказывает корреспонденту «Одесской жизни», какие бесплатные услуги смогут получить одесситы в Юрте Незламності:

– Здесь можно будет согреться, зарядить свои гаджеты, подключиться к Интернету, выпить горячего чаю, кофе, угоститься печеньем и конфетами. Но кроме того здесь будут проводиться различные мастер-классы, конкурсы. Можно будет поиграть в шахматы и шашки, познакомиться с культурой Казахстана. Наша задача – согреть людей не только в прямом смысле, но и подарить им душевное тепло.

Сауле рассказывает, что открытие Юрты состоится 12 февраля в 14:00. Пройдет это в праздничной обстановке с угощением национальными казахскими блюдами.

Казахские Юрты Незламності уже есть в Киеве, Львове, Харькове и др. Как рассказывает Сауле, в Киеве такую Юрту посещает в среднем тысяча человек в день.

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