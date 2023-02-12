В одесском парке Шевченко установили «Юрту несокрушимости» (фоторепортаж)

В Одессе на центральной аллее парка им. Шевченко, открылась «Юрта Несокрушимости». Такие юрты — это символ поддержки и украинско-казахской дружбы.

Фотографии необычного «Пункта несокрушимости» опубликовали в официальном телеграм-канале Одесского городского совета.

Кроме символического значения, такие юрты выполняют также и роль привычных «Пунктов Несокрушимости». В них можно согреться, подзарядить телефон или другие гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда.

«Юрта Несокрушимости» — проект по инициативе главы межпарламентской группы дружбы «Украина — Казахстан», народного депутата Украины Сергея Нагорняка, казахского бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей казахской диаспоры в Украине.

Такие юрты уже открыты в нескольких городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове и Буче.

О том, что в Одессе появится «Юрта несокрушимости», и как идет ее сборка, мы рассказывали ранее.

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