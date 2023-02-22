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За теплом, общением и подзарядкой гаджетов – на одесский стадион

За теплом, общением и подзарядкой гаджетов – на одесский стадион

На стадионе «Чорноморець» в одесском парке им. Т.Г.Шевченко открылся «Пункт незламності». Они имеет свои особенности.

Большой зал среди офисных помещений стадиона «Чорноморець» теперь стал доступен всем желающим. Здесь на днях открылся «Пункт незламності».

Как и в других подобных пунктах здесь можно подзарядить свои гаджеты, поработать, выпить чаю или кофе. Имеется доступ к интернету. Здесь всегда тепло, светло и просторно.

Пункт незламности на одесском стадионе
Стадион Чорноморец, пункт незламности
Стадион Черноморец в Одессе
Пункт незламности на одесском стадионе

Кроме того, помещение можно использовать и как бесплатный коворкинг.

В новом Пункте очень уютно. Посетителей пока (Пункт только-только открылся) бывает очень мало: далеко не все знают, что знаменитый одесский стадион оказывает теперь такую услугу. Важно, что совсем рядом имеется бомбоубежище.

Более того, «Пункт незламності» устроен так, что здесь рады и тем, кто приходит с детьми. Ведь бывает так, что нужно поработать за ноутбуком, а ребенка оставить не с кем. Дети могут порисовать, поиграть, позаниматься.

в Пункте незламности
Пункт незламности, стадион Черноморец, Одесса
одесский Пункт незламности на стадионе
В одесском пункте незламности
Зал стадиона Черноморец, Пункт незламности

Пункт работает ежедневно, с восьми утра до восьми вечера. Одновременно здесь могут находиться до ста человек.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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