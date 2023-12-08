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«Касл»: дивимося захопливий детективний серіал на SWEET.TV

«Касл»: дивимося захопливий детективний серіал на SWEET.TV

Шукаєте приємний серіал, щоб подивитися на новорічних канікулах? Як щодо детектива, але не надто жорстокого? З відмінним гумором, але коли треба — серйозного і драматичного? З приємними героями, і щоб між ними були особливі відносини? В онлайн-кінотеатру SWEET.TV є чудовий варіант — серіал «Касл».

Річард Касл — успішний письменник детективних романів, однак наразі в нього творча криза. Де брати матеріали для нової книжки Річард не знає, тож сподівається почути щось надихаюче на роботу. Однак чого він точно не очікував почути, що він — підозрюваний у злочині. А все тому, що жертва була вбита у той самий спосіб, як і в романі Касла!

Щоб виправдати своє ім’я і знайти справжнього вбивцю, Річард зголошується допомогти детективу Кейт Беккет, яка веде справу. Кейт розумна, смілива та рішуча слідча, проте їй частенько бракує творчого та нешаблонного погляду на ситуацію. А ось із цим якраз на допомогу приходить Касл і його невгамовна фантазія. Розплутавши справу, письменник зрозумів, що ось воно — довгоочікуване натхнення! Залишилося тільки переконати сувору детектива Беккет, що їй для розслідувань постійно потрібен такий консультант.

Кожному письменнику потрібне натхнення, і я знайшов своє

Серіал виходив на каналі ABC з 2009 по 2016 рік. Загалом було відзнято 8 сезонів і 173 епізоди. Оскільки серіал знімався для телебачення в «достримінгову» епоху, то серії тут стандартні для того часу — по 43 хвилини.

Головну роль Річарда Касла виконав Нейтан Філліон. Багатьом глядачам він відомий за роллю капітана Малкольма Рейнольдса з культового серіалу «Світляк», а фанати кінокоміксів знають його за невеликими, але яскравими ролями у «Загоні самогубців» і «Вартових Галактики». У ролі Кейт Беккет знялася Стана Катіч. Як запрошені актори в серіалі також встигли побувати Меган Маркл, Чедвік Боузман, Аліса Мілано, Вес Крейвен, Адам Болдвін і багато інших.

Что посмотреть на выходных? Детективный сериал "Касл"

Дивимося детективний серіал «Касл» онлайн на SWEET.TV

Якщо ви пропустили «Касла» чудовий привід надолужити згаяне і нарешті його подивитися! До того ж це ідеальний варіант, якщо ви прив’язується до героїв і любите, коли їх пригоди розтягуються на багато серій. Якщо ж ви його вже бачили — не поспішайте відмахуватися, а краще вивчіть серіальний каталог SWEET.TV — напевно там знайдеться те, що ви не бачили.

А щоб вдосталь розібратися, що цікавого є в каталозі, онлайн-кінотеатр SWEET.TV дарує в подарунок читачам «Одеського життя» місяць топового тарифу L.

Тариф L від SWEET.TV це:

  • Національні та преміальні канали онлайн з функцією паузи, перемотування та перегляду в записі.
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  • Можливість дивитися онлайн де завгодно: як в Україні, так і за кордоном.
  • Підключення одразу 5 пристроїв для всієї родини на один акаунт без доплат.

Зверніть увагу, що деякі фільми, наприклад, прем’єрні, треба дивитися з доплатою. 

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Приємного перегляду!

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