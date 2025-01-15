Сегодня «ОДЕСАГАЗ» это:

более 630 тысяч потребителей;

22,5 тысячи километров газораспределительных сетей;

транспортировка около 690 миллионов кубических метров природного газа в год.

Справка «ОЖ»

Председатель наблюдательного совета ПАО «Одессагаз», кандидат технических наук, заслуженный работник промышленности Украины Игорь Учитель работает на предприятии с 1977 года. Свою карьеру начал как мастер аварийно-диспетчерской службы «Одессагаза» в период с 1977 по 1978 год. Впоследствии его повысили до руководителя этой же службы. В 1986 году его назначили заместителем начальника Одесского городского производственного управления газового хозяйства. С 1990 года занимал должность главного инженера «Одессагаза». В настоящее время является председателем наблюдательного совета «Одессагаза».

Газификация в Одесской области продолжается, несмотря на войну

— Вас знают как сторонника современной модели развития, которая подразумевает активное внедрение новых технологий в газовую промышленность. Поэтому на предприятии полным ходом продолжается реализация программы модернизации систем газоснабжения, использование новейших технологий в повседневной практике. «Одессагаз» постоянно выделяет значительные финансовые ресурсы на закупку уникальных приборов и оборудования, в частности для обнаружения утечек газа. Отказалась ли компания от инновационного пути развития?

— В последние десятилетия публичное акционерное общество «Одессагаз» провело масштабную газификацию Одесской области, и на сегодняшний день более 75% городов и сел области получают голубое топливо. Сейчас в связи со сложной ситуацией в стране, вызванной полномасштабной войной, объемы газификационных работ несколько сократились. Однако проектные и строительно-монтажные работы, в частности и в сельских населенных пунктах, не прекращаются. И часто там можно услышать шум экскаватора, работающего на трассе будущего газопровода, или оборудования сварщиков.

В 2010 году была утверждена долгосрочная программа газификации Одесской области, рассчитанная на 25 лет, согласно которой к 2035 году все населенные пункты области должны быть обеспечены газом. Но необходимо учитывать, что реализация Программы предусматривала постепенный экономический рост нашей страны, а жизнь тем временем вносила свои коррективы.

Но следует отметить, что, несмотря на трудности, связанные с переформатированием отрасли и внедрением новых принципов работы, специалисты компании «Одессагаз», которые накопили многолетний опыт, полностью обеспечивают надежную и безопасную работу систем газоснабжения.

В компании «Одессагаз» приобрели высокочувствительные устройства для обнаружения утечек газа на газопроводах. Например, было приобретено двадцать газоанализаторов Snooper-mini и восемнадцать сигнализаторов непрерывного действия ZOND-1-27 для слесарей, которые занимаются эксплуатацией и ремонтом газопроводов.

Европейский подход «Одессагаза»

— Основой основ является техника безопасности и контроль за техническим состоянием технологического оборудования.

— «Одессагаз» обеспечивает регулярный контроль за техническим состоянием технологического оборудования — благодаря соблюдению нормальных режимов работы и правил эксплуатации. На предприятии внедрена автоматизированная система управления технологическими параметрами при ГРП и получения данных о показателях газораспределительных процессов в режиме реального времени. Система обеспечивает контроль давления газа на входе и выходе из каждой точки контроля газа, контроль «довзрывных концентраций» природного газа в помещении, расхода газа с приведением его к стандартным условиям и тому подобное.

«Одессагаз» продолжает работы над разработкой и внедрением автоматизированной системы коммерческого учета газа (АСКУГ), которая позволит решить проблемы сбора и передачи информации со счетчиков газа на сервер хранения данных, получать оперативную и достоверную информацию о потребленных объемах газа, обеспечивать баланс между поставщиком и потребителем.

Также продолжается работа над внедрением дистанционного снятия показаний бытовых газовых счетчиков. На сегодняшний день в Одессе существует пять типов систем с удаленным доступом к считыванию показаний. В 2016 году начаты работы по монтажу аналогичных систем на коммунальных узлах учета газа и промышленных объектах.

На сегодняшний день основной задачей компании «Одессагаз» является внедрение в повседневную практику европейского подхода к организации работы на старейшем газотранспортном предприятии Украины, что позволит повысить уровень надежности и безопасности при эксплуатации систем газоснабжения, бесперебойной транспортировки газа всем потребителям.

С чего начиналась история газовой эпохи в Одесской области?

В истории акционерного общества «Одессагаз» четко зафиксированы две даты — 1864 и 1950 годы. Как зарождалась газовая эпоха в Одессе?

7 апреля 1864 года между Одесской городской думой и подданным Баварии Августом Ридингером был подписан контракт о строительстве в Одессе газового завода. Строительной площадкой завода был определен участок в Литейном переулке (сейчас — Газовый переулок). Одесса стала одним из первых городов Украины, в котором был открыт газовый завод. Светильный газ в Одессе производили из английского угля, который по довольно низким ценам доставляли морем из Кардиффа (позже стали использовать уголь Донбасса). Ежесуточно завод производил восемь тысяч кубических метров газа. Этого объема было достаточно, чтобы каждый вечер на улицах Одессы зажигали газовые фонари. По состоянию на 1913 год в уличном газовом освещении Одессы было задействовано более двух тысяч газовых фонарей с протяженностью газораспределительных сетей более 80 километров.

10 февраля 1950 года на базе Одесского газового завода было создано единое бюро по эксплуатации и строительству газовых объектов в Одессе — «ОДЕССАГАЗ».

Сегодня «Одессагаз» — мощная современная компания. В ее состав, кроме служб и отделов головного предприятия, входят 14 управлений по эксплуатации газового хозяйства в районах Одесской области. Компания, кроме обеспечения потребителей области качественной и безопасной услугой распределения природного газа, также значительную часть ресурсов направляет на модернизацию газораспределительных сетей и внедрение новейших технологий, связанных с производственной деятельностью.

*на правах рекламы