В Одессе прошел ІІІ Всеукраинский детско-молодежный театральный фестиваль «Позитив», объединив театральные коллективы из разных регионов Украины. Настоящий театральный праздник устроил театр «Чародій» и Дом клоунов в начале лета. Организаторы нашли возможности и время подарить детям чудесный фестиваль «Позитив», позволяющий юным актерам выступить на профессиональной сцене. 110 участников всех возрастов презентовали свои лучшие представления в разных жанрах: от классической драматургии до современной интерпретации народной сказки.

– Цель нашего фестиваля – поддержка и популяризация детского и молодежного театрального искусства, – сказала руководитель театра «Чародій», организатор фестиваля «Позитив» Ирина Туезова, – а также создание открытого пространства для творчества, общения и культурного обмена. Мы поняли необходимость проведения такого фестиваля для детей, как глоток свежего воздуха в наше военное время. Потому что положительные эмоции побеждают и помогают жить, бороться. И наполняют нас радостью и счастьем. А позитивный настрой способствует улучшению ментального здоровья.

На уютной сцене Дома клоунов выступили 7 студийных театральных коллективов Украины: театр «Чародій», ГО Запорізький театр «СВіЯ», дитячий театр «Арлекін», театральний клас «Скерцино», студія «Голос Джельсомино», ОПДЮТ «Біла Акація»: театральний гурток «Грай роль», театральний гурток «На біс» м. Одеса.

Как светились счастьем глаза детей, примеривших роли своих персонажей. Как аплодировали зрители ярким, жизнеутверждающим постановкам!

Оценивали выступления участников члены компетентного жюри — режиссеры, театроведы, актеры и педагоги, отметившие рост исполнительского мастерства и глубокое содержание работ. Каждый театральный коллектив получил заслуженное признание.

Жюри отмечало как коллективное мастерство в групповых номинациях, так и индивидуальные актерские достижения.

Все участники получили дипломы за творческие достижения, талисманы игрушки и сладости. Каждый раз у фестиваля новый талисман. В этом году им стал дельфинчик – символ свободы, интеллектуального развития и таланта.

Организаторы уже приступают к подготовке к следующему фестивалю и приглашают новые коллективы к участию. Актуальную информацию о фестивале можно найти на страницах соцсетей по ссылке: