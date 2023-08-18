Новости Одессы и Одесской области

В Черном море запретили ловить самых красивых и быстрых рыб

В Черном море запретили ловить самых красивых и быстрых рыб

На прилавках рынков Одессы станет еще меньше видов рыб. Дело в том, что с 20 августа запрещен вылов черноморских кефалей.

Как сообщило Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины, запрет начнет действовать 20 августа и продлится до 10 сентября. Это связано с периодом массового нереста этих ценных рыб.

Основная цель запрета – создать оптимальные условия для воспроизведения черноморских кефалей, наиболее распространенными из которых являются остронос, лобань и сингель.

Эти виды рыб предпочитают теплую воду и считаются одними из самых красивых и быстрых в Черном море. Они не требовательны к кислородному балансу и солености воды, их жизнь проходит в морях, заливах, лиманах и устьях рек, отметили в ведомстве.

Для рыбаков-нарушителей предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. 

Так, компенсация за одну особь незаконно выловленного лобаня составляет 1887 грн, сингиля – 1683 грн, остроноса – 1649 грн.

Впрочем, этот год итак не радует одесситов кефалью и другими морепродуктами на их обеденных столах. Причина в том, что лов морской рыбы запрещен из-за минной опасности. Плюс, к этому добавилось загрязнение моря из-за подрыва рашистами Каховской ГЭС

Так что этим летом на Привозе торгуют в основном вяленой рыбой. Свежую продукцию тоже можно найти, хотя и с трудом. Но это уже рыба, преимущественно выловленная в прудах Одесской области. 

Напомним, что в Одесской области до сих пор действует запрет на лов мидий. Его действие продлится до конца августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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