Почему вакансия долго висит на сайте и стоит ли на нее откликаться?

Некоторые вакансии могут висеть на сайтах поиска работы месяцами. Эти объявления постоянно обновляются, работодатели продолжают искать сотрудников. Неужели там все настолько плохо, что компания не может найти людей на постоянную работу?
Давайте разберемся, почему некоторые объявления о работе постоянно обновляются и о чем это может говорить.
Что не так с вакансиями, которые постоянно обновляются?
Возможно, что это «массовая» вакансия. Многие компании постоянно ищут продавцов, кассиров, кладовщиков, комплектовщиков заказов, специалистов call-центров и менеджеров по продажам. Это такие профессии, где обычно не требуется специальная квалификация. Компании расширяют производство или открывают новые точки продаж, поэтому ищут новых сотрудников.
Высокая текучка в подобных отраслях бизнеса — это нормальное явление, считают специалисты. Это не значит, что у компании проблемы или плохая атмосфера. На этих рядовых должностях зарплата почти одинаковая, а функции очень похожие. Люди, которые устраиваются на «массовые» позиции, как правило, легко меняют работу на ту, что ближе к дому или где чуть выше зарплата. Работодатели знают об этом, поэтому заранее просчитывают, сколько человек может смениться за один сезон. Им проще обновлять одно объявление, чем каждый раз создавать новое.
А если вакансия не массовая — почему долго висит объявление о работе?
Узких специалистов работодатели обычно ищут через персональные рекомендации в профессиональных кругах. Компании сами выходят на человека, чтобы предложить более выгодные условия, и переманить с текущего места работы. А объявление на сайте — это просто дополнительный канал поиска. Скорее всего, компания не найдет узкого специалиста таким образом, ведь за профессионалами постоянно охотятся агентства и рекрутеры. У них свои базы данных ценных работников.
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Но бывает и обратная ситуация. Работодатель не знает, кто ему нужен. Это может быть из-за того, что в компании ввели новую должность или направление, которого раньше не было. В поисках идеального кандидата, компании могут месяцами проводить собеседования на должность, и никого не нанять.
Часто вакансия может долго висеть, потому что описание размытое и малоинформативное. В одном исследовании ученые пришли к выводу, что если в объявлении о работе перечислены только обязанности и навыки, которыми должен обладать работник — то оно получит втрое меньше откликов. Больше всего людей интересует, что компания может дать, помимо указанной зарплаты, какие есть преимущества. Если объявление написано плохо, то оно будет долго висеть на сайте поиска работы.
Что делать, если вакансия интересная, но давно висит на сайте?
Постарайтесь найти в интернете информацию о компании. Возможно, что люди не хотят туда идти из-за плохой репутации работодателя. Некоторые компании пользуются «бесплатной рабочей силой» — они постоянно набирают людей на стажировку или испытательный срок, а потом говорят, что кандидат им не подходит. Почитайте отзывы бывших сотрудников, найдите профили работников в соцсетях.
Бывает, что в компании запутанная процедура отбора или строгий отбор через службу безопасности. Кандидаты не проходят проверку и вакансия подолгу висит на сайте поиска работы.
Спросите напрямую в отделе кадров или у рекрутера, почему вакансия так долго открыта. Выясните на собеседовании или по телефону, сколько времени проработал предыдущий сотрудник на этой должности. Если работодателю нечего скрывать, то вам ответят на вопрос, и вы сможете взвесить свои шансы.
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