Безработица в Одессе: размер пособия, сколько вакансий, помогает ли высшее образование

Сначала года в Одессе зарегистрированы 8,5 тысяч безработных. 75% из них – люди с высшим образованием. Конкурс на 1 рабочее место – 6 человек. А средний размер пособия – 5875 грн.

Об том сообщили в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета.

С начала года получили новое место работы 1,3 тыс. безработных из городского центра занятовсти. Всего официальных безработных непосредственно в Одессе сейчас 8,5 тысяч. А всего по региону таких 34 тысячи.

Демографическая структура незанятых граждан: 64,9% – женщины, 35,7% – лица в возрасте до 35 лет.

Профессионально-квалификационный состав: 70,6% – служащие, 23,4% – рабочие, 6,0% – лица без профессии.

По уровню образования распределение такое: 73,4% — высшее, 13% — профессионально-техническое, 12,4% — общее среднее.

По состоянию на 01 сентября 2022 статус безработного имели 2655 человек.

Из общего количества безработных граждан более 85% получали пособие из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, средний размер которого составил 5875 грн.

С начала года 1140 работодателей города заявили 3,9 тыс. вакансий. Средняя заработная плата по заявленным в службе занятости вакансиям составила 9146 грн.

Летом оживилась экономическая деятельность, вернулись и приступили к работе одесситы, которые в первые дни войны эвакуировались на Запад.

Хотя официальная статистика безработицы соответствует довоенному уровню, но стало меньше вакансий. Количество кандидатов на одну вакансию выросло почти втрое. На 1 сентября на одно свободное рабочее место в Одессе претендовали 6 безработных. Такая ситуация является проблемой для соискателей, потому что создает значительную конкуренцию.

В то же время, наблюдается высокий уровень активности рынка в целом: вакансии публикуют новые, а не обновляют старые, и их быстрее закрывают.

Наиболее востребованными в прошлом месяце были: учитель общеобразовательного учреждения, водитель автотранспортных средств, сестра медицинская, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, бухгалтер, продавец продовольственных товаров, подсобный рабочий.

При содействии городской службы занятости трудоустроено 1305 человек, из которых 745 женщин.

Для дополнительного стимулирования занятости и материальной поддержки безработных были организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие 106 безработных (74 женщины).

С целью уменьшения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, безработным предлагается прохождение профессионального обучения, в первую очередь, лицам, не имеющим профессии или занимавших места, не требующие профессиональной подготовки. С начала года 266 безработных (186 женщин) проходили профессиональное обучение.

Приоритетным направлением в политике социальной защиты внутренне перемещенных лиц является потребность в трудоустройстве как позволяющая восстановить или усилить их социальную устойчивость и экономическую независимость.

С этой целью в городе действует Одесский муниципальный центр содействия трудоустройству внутри перемещенных лиц.

Информационно-консультационные услуги о потребности в рабочей силе этой категории предоставляются по адресам:

ул. Косовская, 2-Д и ул. Академика Королева, 9 во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг;

просп. Добровольского, 106 – в Центре предоставления административных услуг Суворовского района.

В течение трех летних месяцев в Центр и его филиалов обратились 942 человека, трудоустроенных — 224. Больше всего трудоустроенных наблюдается в разных сферах промышленности — 59 человек, торговли — 49, медицины — 44, жилищно-коммунального хозяйства — 27.

Одновременно, в городской службе занятости по состоянию на 01.09.2022 в статусе безработного находились 375 переселенцев или 14% от общего числа находившихся на учете незанятых лиц. Трудоустроены 132 вынужденных переселенца, 24 – проходили профессиональное обучение по актуальным специальностям на местном рынке труда.

С целью увеличения количества привлеченных безработных из числа переселенцев к мероприятиям по реализации их трудовых прав, из бюджета Одесского городского территориального общества выделено дополнительное финансирование на проведение оплачиваемых общественных работ, имеющих общественно полезную направленность.

Безработные как вспомогательный персонал будут работать в учреждениях коммунальной сферы.

Таким образом, две категории социально незащищенных слоев населения будут одновременно охвачены социальной защитой: безработные получат заработную плату, а оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах лица своевременно получат необходимые социальные услуги.