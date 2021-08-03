В прошлом году для борьбы с эпидемией власти большинства стран использовали карантин и обязательное ношение масок. Сейчас появились вакцины от коронавируса. И вместе с ними появляются новые ограничения. Уже для тех, кто не вакцинировался.

В Украине тоже начинают говорить о скором внедрении таких ограничений. Например для учителей, работников общественного питания, водителей маршруток. Об этом заявляли чиновники из министерства здравоохранения и политики. Давайте посмотрим, как это сделано в других странах и чего нам стоит ожидать.

Неужели во всем мире хотят сделать вакцинацию обязательной?

Сложно сказать. Это очень серьезный шаг на который не все правительства готовы пойти. Обязательную вакцинацию ведь можно трактовать как нарушение прав человека. Но с другой стороны, власти обязаны заботиться о своих гражданах. Поэтому во многих странах идут переговоры с бизнесом и общественными организациями.

Например в США, президент Джо Байден объявил о новых требованиях для госслужащих. Федеральные работники и подрядчики должны раскрыть свой статус вакцинации от COVID-19, подписав специальную форму. В противном случае им придется носить на работе маски, еженедельно тестироваться, соблюдать дистанцию и многое другое. Что касается чиновников на уровне отдельных штатов, то пока идут переговоры с профсоюзами. Обсуждают обязательное ношение масок или тестирование на COVID-19.

В каких странах уже есть ограничения?

В Китае некоторые местные администрации заявили, что ребенок не сможет пойти в школу в сентябре, если вся его семья не будет вакцинированной. Кроме того, в нескольких городах для посещения общественных мест, включая больницы и супермаркеты, людям необходимо пройти вакцинацию.

Во Франции ввели так называемые «паспорта здоровья», которые нужно предъявлять в транспорте, кафе, ресторанах, больницах, торговых центрах, на фестивалях, концертах и других массовых мероприятиях. Получить его смогут люди, прошедшие полный курс вакцинации, а также переболевшие COVID-19 или имеющие негативный тест. Новые правила действуют с августа и до середины ноября. С 30 сентября французы будут проверять «паспорта здоровья» и у детей с 12 лет.

В Италии «зеленый пропуск» нужно будет предъявлять с 6 августа во всех общественных местах: начиная от ужина в ресторане и заканчивая посещением стадиона. В отличие от Франции, пропуск дают уже после первой дозы вакцины. Также его получат те, кто недавно переболел или сдал ПЦР-тест.

В Греции для посещения кафе, баров, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров и театров, необходимо предоставить доказательство вакцинации или тест. На открытом воздухе этих ограничений нет. Греческое правительство надеется хотя бы частично возродить туризм таким образом.

В Израиле до июня 2021 года тоже были ограничения для невакцинированных людей. Без «зеленого паспорта» не разрешали посещать синагоги, театры, рестораны и другие места массового скопления людей. Правительство сняло эти ограничения после быстрой вакцинации, которая снизила количество смертей. Но сейчас уровень заболевания COVID-19 снова растет, поэтому власти планируют вернуть ограничения и использование «зеленых паспортов».

А в каких странах еще не определились?

В Германии обсуждают возможные ограничения для непривитых от COVID-19. Эстония, Латвия и Литва разрабатывают правила посещения массовых мероприятий и заведений общественного питания. В Северной Македонии допускают, что осенью могут ввести ограничения. В канадском Квебеке предупредили, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, невакцинированных людей перестанут пускать в спортзалы, театры и рестораны.

Мы уже рассказывали, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной в Украине — названо условие.

Фото: Freepik