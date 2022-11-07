Какие болезни вылечат алоэ и подорожник: что не так с советской медициной?

Говорят, что во времена Советского Союза медицина была самой лучшей, а главное – бесплатной и доступной. Хотя многие могут поспорить с этим мнением и доказать обратное. Как минимум работал «железный занавес», который мешал идти в ногу со всем миром. Только вспомните, как лечили нас в то время, – от ингаляций картошкой до прикладывания к ране подорожника.

Своим мнением о том, насколько эффективной была медицина прошлого, делится семейный врач Шаген Дарбинян.

Анальгин: главный борец за жизнь

– Я советую избегать использования этого препарата. Конечно, от одной таблетки анальгина вреда не будет, но анальгин имеет свойство накапливаться в организме. В некоторых странах вообще отказались от этого препарата. Он может вызвать аллергическую реакцию, снизить в крови гранулоциты (важный биохимический элемент) и привести к серьезным заболеваниям. Советую заменить анальгин на другие нестероидные противовоспалительные препараты. Но помните, что длительное использование лекарств из этой группы может нанести вред желудку и кишечнику.

Горчичники: первый помощник при бронхите

– Не могу сказать, что горчичники – это плохо. Они и правда обладают согревающим эффектом. Но их самостоятельное использование, без рекомендации врача, чревато ухудшением течения заболевания. При чувствительности кожи к горчице или при превышении рекомендованного времени лечения возможен ожог кожи или другая, не самая приятная, реакция тела.

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Ингаляция картошкой: лучшее средство от насморка

– Пар, который источает горячий отвар картофеля, помогает разжижать слизь, скопившуюся в носоглотке, и мокроту во время насморка или кашля, особенно сухого. Ингаляция усиливает отхаркивание и ускоряет выведение мокроты. Но я советую отказаться от такого метода! Это может привести только к осложнениям и добавить новые «проблемы». Например, привести к ожогу слизистой рта, носа, глаз и даже к отеку гортани.

Банки на спину: неприятный и непонятный разогрев тела

– Однозначно – НЕТ! Научно не доказана хоть малейшая польза от лечебных свойств банок во время бронхита, пневмонии или разогрева тела. Последствия этой терапии могут быть действительно плачевны: от гематом на теле до кровотечения и повреждения внутренних органов.

Йодная сетка: панацея при простуде и радикулите

– Йодная сетка при простуде, бронхите и радикулите – это, наверное, самый древний и популярный способ лечения. На самом деле сетка из йода никак не помогает унять кашель или избавиться от других симптомов простуды, улучшить кровообращение. Благодаря разогревающим свойствам, йод может на короткое время усилить микроциркуляцию крови, но не более.

Зеленка и синька: цветные антисептики

– Все мы заем, что зеленка, синька и тот же йод используются для дезинфекции кожи и заживления раны. Но если вы не хотите ходить «синим», «зеленым», «желтым» или «красным», можно использовать и более гуманные антисептики.

Марганцовка: средство от всего на свете

– Разбавленный раствор перманганата калия (в народе – марганцовка) обычно применяют как антисептическое средство для полоскания горла, промывания ран, обработки ожогов и при отравлении. Однако с этим веществом нужно быть осторожным. Недозированное использование марганцовки и не под контролем медработника может привести к летальному исходу. Поэтому, если вы решили использовать такой метод лечения, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Алоэ и подорожник: народный лекарь

– Есть мнение, я бы называл это мифом, что если приложить к ране подорожник или алоэ, то она быстрее заживет. Заживляющий эффект и правда есть, но он минимальный. И только в том случае, если растение ухоженное, чистое и не сорвано, например, с обочины дороги.

Фурацилин и спирт: растворы на все случаи жизни

– Среди врачей бытует мнение, что фурацилин не имеет доказанной медицинской эффективности – он не снимает боль, воспаление или отек и даже не освежает дыхание. И я с этим согласен – об этом препарате необходимо забыть!

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Еще в Союзе очень часто лечили горло спиртовыми компрессами. Этот метод приводит к отекам, аллергии и химическим отравлениям! Также большинство медиков запрещают парить ноги во время простуды. Такая процедура способствует оттоку крови от головы и сердца, а горячая вода расширяет вены.

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