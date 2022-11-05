Спросите у доктора: как бороться с водяными мозолями?

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с водянками – болезненными пузырьками. Чаще всего они возникают на ногах после ношения неудобной обуви. Как предупредить их появление и ускорить заживление, объяснил дерматовенеролог Никита Агафонов.

Водянки бывают и на ногах, и на руках

Водяная мозоль (водянка) – это пузырь на поверхности кожи, который образуется в результате ее трения о грубые поверхности. Внутри полости собирается бесцветная межклеточная жидкость, иногда с небольшой примесью крови. Возникновением водянки организм защищает поврежденный кожный покров от проникновения инфекции.

Самые распространенные места образования водяных мозолей – это пятки, подошвы и пальцы ног, а наиболее частая причина их возникновения – новая, тесная, неудобная или некачественная обувь. Дополнительные факторы риска – повышенная потливость или отечность ног, слишком чувствительная кожа, попадание в обувь песчинок или мелких камешков.

Но иногда водянки могут возникать и на руках или на теле – из-за трения или давления одежды на кожу, длительного использования рабочих или спортивных инструментов (пилы, молотка, лопаты, ножа, палок для скандинавской ходьбы).

Когда идти к врачу?

В результате трения на коже возникают покраснение, отечность, сдвиг и отслаивание верхнего слоя эпидермиса, что вызывает болезненные ощущения, в идеале – заметить и предупредить развитие водянки хорошо на этой стадии. Если механическое воздействие продолжается, на поврежденном участке кожи появляется пузырек, заполненный жидкостью, который при малейшем прикосновении причиняет сильную боль.

При дальнейшем давлении на кожу водяная мозоль лопается, и на ее месте остается красная мокнущая ранка, подвергающаяся высокому риску инфицирования стафилококками или стрептококками.

Для кого водянки могут быть опасными?

К возникновению водянок стоит быть особенно внимательными пациентам с сахарным диабетом, варикозным расширением вен, венозной недостаточностью, невритом. Если вас часто беспокоят водяные мозоли – стоит обратиться к врачу и проверить общее состояние здоровья.

Признаки того, что в водянку попала инфекция, – увеличение границ покраснения, изменение цвета ранки, гнойные выделения из мозоли, появление вокруг нее желтоватых корочек, повышение температуры тела и болезненность воспаленного участка даже без воздействия на него. При появлении этих тревожных признаков стоит обратиться к семейному врачу, дерматологу, подологу или хирургу. Специалист проведет дренирование, обработает рану и назначит необходимую антибиотикотерапию.

Что делать, если у вас водянка?

«Неосложненная» водяная мозоль не требует обращения к врачу – с ней можно справиться в домашних условиях. Если водянка небольшая и не причиняет сильного дискомфорта, не прокалывайте мозольный мешочек, а просто заклейте бактерицидным пластырем и не носите тесную обувь 2-3 дня. За это время пузырь должен «присохнуть» и пройти самостоятельно.

Если мозоль большая и очень болезненная, ее нужно вскрыть. Прокол делается продезинфицированной иглой, водянку и кожу вокруг нее предварительно нужно обработать спиртом или перекисью водорода. Для лучшего оттока жидкости из мозоли, сделайте несколько проколов параллельно коже с разных сторон пузыря, после чего промокните его стерильным бинтом. Стенки пузыря не удаляйте, они защитят воспаленную кожу от проникновения бактерий. Проколотую водянку также следует заклеить пластырем, который снимается на ночь. В случае повторного наполнения пузыря жидкостью сделайте новый прокол.

Если водянка из-за механического воздействия лопнула сама, продезинфицируйте открывшуюся ранку и закройте пластырем. Следите, не появятся ли в ближайшие дни признаки воспаления.

От водяной мозоли поможет алоэ

Эффективным средством от водяных мозолей считается сок алоэ – это природный антисептик, который снимает воспалительный процесс и ускоряет заживление. На пузырь наложите разрезанный вдоль лист растения (мякотью вниз) или пропитанный в соке алоэ ватный спонж. Компресс зафиксируйте повязкой и меняйте каждые 4-6 часов.

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Ирина Лебединец