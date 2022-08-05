В Одесском украинском театре готовят премьеру со зрителями на сцене (видео, фото)

В субботу, 6 августа, в Одесском украинском театре им. Василько снова премьера. Это эксцентрическая комедия «Чуваки не празднуют, или Ukrainian» в формате «зритель на сцене».

В прошлом году одесские театралы уже имели возможность увидеть этот спектакль на фестивале «Молоко». Тогда, «Чуваков» поставили в Харькове, а главные роли исполняли Дмитрий Усов и Максим Горовой – автор произведений, по которым был поставлен спектакль. Он же был и автором песен, которые звучат на протяжении всего действия. Сейчас партнером Дмитрия Усова по сцене станет Александр Самусенко.

Пьеса состоит из нескольких рассказов и десятка мини-сюжетов, которые собрал в единое целое автор инсценировки Алексей Доричевский. Тем не менее, в спектакле задействованы лишь два актера, постоянно предстающие в других образах. У Дмитрия Усова их будет полтора десятка. Есть среди них и любимые:

– Любимый персонаж зрителей – прекрасная женщина Лида, фанатка Серова. В принципе, наверное, это и мой самый любимый персонаж. В этом отрывочке мы напоминаем зрителю о совке и совковых принципах в легкой юмористической форме.

Спектакль будет таким, что играть его можно будет в любом месте – хоть в деревенском доме культуры, в поле или в окопах. Здесь минимум декораций и реквизита и максимальная концентрация на тексте, смыслах и харизме актеров.

Режиссер спектакля – главный режиссер театра им. Василько Максим Голенко. Он же был режиссером и первой версии «Чуваков». Но, все равно, это будет совсем другая постановка, прежде всего потому, что все мы стали другими, чем два года назад. И теперь иначе воспринимаем каждую ситуацию.

– Это – спектакль о войне, разрушающей, калечащей, убивающей, но виртуозно рассказанный лирическим языком под гитару. Он камерный и многолюдный, серьезный и смешной, и заканчивается достаточно символично,

– говорят в театре.

Зрителей приглашают на премьерные показы 6 и 7 августа.

Фото автора, видео Дмитрия Михайлова