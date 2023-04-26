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Где в Одессе бесплатные курсы обучения украинскому языку

Где в Одессе бесплатные курсы обучения украинскому языку

Курсы украинского языка, массовое обучение украинскому и тренд отказа от русского языка среди украинцев сегодня на историческом пике. Рассказываем, где в Одессе работают бесплатные курсы украинского языка в формате разговорного клуба.

Дело, конечно, не только в войне. Сейчас у многих просыпается интерес к украинскому языку, ведь он очень благозвучен, и никакой другой язык так ярко не передаст смысл и эмоции, как украинский. Кроме того, изучение языков благотворно влияет на память и уровень интеллекта. А еще в знании украинского есть и практическая польза: возможность читать современную отечественную литературу и смотреть фильмы на языке оригинала.

Усовершенствовать украинский или преодолеть психологический барьер в отношении употребления украинского языка тем, кто знает его не очень хорошо, помогут абсолютно бесплатно в рамках украинского разговорного клуба, который работает в Одесской библиотеке имени Грушевского. Занятия проходят каждый вторник в 14.00 и пятницу в 13.30 в отделе социокультурной деятельности, который располагается на первом этаже библиотеки. 

Кто может ходить на куры

Также к изучению украинского языка приглашает разговорный клуб благотворительного фонда «Добрий самарянин».

Занятия начинаются каждый четверг в 9.00.

Где находятся бесплатные курсы разговорного украинского в Одессе

Библиотека имени Грушевского, ул. Троицкая, 49/51. Тел.: (048) 722-32-00.

«Добрий самарянин», сквер Георгия Гамова, 3.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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