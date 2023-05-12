Новости Одессы и Одесской области

Как выписать из квартиры проблемного жильца?

Как выписать из квартиры проблемного жильца?

Еще в 2022 году в Украине был утвержден Порядок декларирования и регистрации места жительства, который позволяет собственникам жилья снимать с регистрации нежелательных жильцов без их согласия.

Ранее снять человека с регистрации можно было только в судебном порядке. Сейчас же снятие с регистрации места жительства (пребывания) осуществляется по заявлению, к которому прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Вопрос решается в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). При этом заявитель должен уплатить административный сбор в размере 1,5 процента прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

В 2023 году административный сбор составляет 40,26 гривны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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