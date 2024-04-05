Как война повлияла на деятельность одесских депутатов

Ольга Квасницкая — депутат VIII созыва от фракции политической партии «Слуга народа», председатель постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Раз в месяц ведет личный прием граждан в Приморской райадминистрации.

Информацию о встречах можно найти по следующим контактам:

Фейсбук — Ольга Квасницкая

Телеграмм — okvasnitska

Инстаграм — o.kvasnitska

По номеру — (097) 21-33-873

Военная цензура и отложенные «мерные» потребности

— Отличается ли деятельность депутата в мирное и военное время?

— Отличия есть, и они весомые. Во-первых, это связано с безопасностью и с ограничением информации, которая в первый год войны вообще была недоступна депутатам Одесского городского совета, а депутатская деятельность ограничивалась городским головой. В первый год войны аппаратные совещания, заседания исполкома долгое время оставались за закрытыми дверями кабинета мэра Геннадия Труханова. Заседания постоянных комиссий депутатов, как и все заседания, совещания, при обязательной трансляции, вообще не транслировались. Трансляции начались лишь спустя полтора года, как и работа депутатского портала, которая до августа 2023 года была незаконно заблокирована.

Во-вторых, многие вопросы, приоритетные для людей в мирное время, были перенесены на второй план. Это касается освещения, благоустройства, асфальтирования межквартальных проездов, ремонта жилого фонда: сейчас мы не в состоянии помогать людям ремонтировать крыши на зданиях, фасады, проводить реставрационные работы домов, имеющих статус памятников культурного наследия.

В-третьих, изменилась работа депутатского корпуса городского совета — он перестал играть значительную роль и действительно представлять территориальную громаду Одессы. Все городские программы пишутся исполнительным комитетом, и большинство из них не проходят депутатские комиссии. Ведь не все комиссии работают (одно из ключевых полномочий депутатов), потому что некоторые депутаты уехали за границу или отсутствует кворум. Вообще многие городские вопросы остаются вне внимания депутатского корпуса, а собрания в сессионном зале для голосования являются формальными.

— Как сейчас проходят сессии горсовета?

— В начале войны это был некий «микс»: дистанционная сессия для тех депутатов, которые сбежали из страны, в том числе предатели от партии «ОПЗЖ». Позволить им включаться в сессию и голосовать — это было недопустимо. Это было нарушение Конституции Украины и законов «О местном самоуправлении» и «О статусе депутатов местных советов». Но после того, как я обратилась в Генеральную прокуратуру, в Одесском городском совете сессии в таком режиме больше не проводились.

Беглецы и предатели

— Могут ли депутаты покинуть страну во время войны?

— Депутаты-мужчины — нет. Но если есть несовершеннолетние дети за границей, мы имеем возможность к ним наведываться. Но несут ли ответственность те депутаты, которые сейчас за границей и не возвращаются домой? Конечно несут, но моральную ответственность перед обществом. Люди не должны их больше выбирать. Другой ответственности — административной или уголовной — местные (не народные) депутаты не несут. Ведь депутатство на местах — это как волонтерство: мы не получаем заработной платы и не имеем отпусков. Но депутаты, которые во время войны выехали и не вернулись, должны сдать свой мандат. Вот депутаты от запрещенной партии «ОПЗЖ» этого не сделали, как, например, предатель Богдан Гиганов, который живет в России и участвует в шоу пропагандистов. Сейчас он под следствием СБУ, но его надо привлечь к ответственности хотя бы заочно. Это также касается депутатов Виктора Баранского и Виталия Саутенкова, которые не только предали Украину, но и разграбляли ее, продавая государственную собственность. К сожалению, законодательство не предусматривает возможности отзыва таких депутатов, пока это возможно только в судебном порядке.

— Депутаты могут вернуть свой мандат?

— Согласно законодательству, если вы сдаете мандат, то на ваше место заходит следующий в списке кандидат, баллотировавшийся от вашей политической партии. У нас есть такие депутаты. Но чтобы стать следующим депутатом, надо пройти заседание территориальной избирательной комиссии, после чего на сессии горсовета принять присягу. Это очень долгая процедура, потому что не всегда можно собрать такую комиссию, особенно когда она контролируется мэрией. На портале «Твой депутат» можно увидеть списки депутатов и убедиться, как они коммуницируют с избирателями.

Чем занимаются депутаты во время войны?

— Война повлияла на количество депутатской работы?

— Сейчас я занимаюсь депутатской деятельностью так же как и до войны. Но не могу сказать, что делать стало больше. Видимо, это связано с тем, что обращений людей стало меньше. Люди до сих пор не знают, когда и где депутаты ведут прием, потому что на сайте Одесского городского совета (omr.gov.ua) такую информацию не размещают.

Ну и вопрос безопасности. Первый год войны мы вообще не могли собираться с людьми. Онлайн-общение многим недоступно или неинтересно. Но зато у депутатов стало больше другой работы — социальной и гуманитарной: постоянная помощь переселенцам, жителям города, нашим защитникам и детям, которых надо отвлечь от ужаса вокруг.

— Как сейчас работают депутатские фонды?

— Депутатский фонд — это средства городского бюджета (человеческие деньги), которые направляются на решение жизненно важных проблем территориальной общины. Мы не держим эти деньги в руках или в карманах, депутат является инициатором, куда их направить. Во время войны важным стал вопрос обеспечения больниц необходимым оборудованием, особенно для реабилитационных процедур. В прошлом году фракцией мы направили средства людей на оборудование для детской больницы. Часть средств я лично еще направила на Еврейскую больницу. В этом году большая часть депутатского фонда мной уже направлена на бомбоубежище в Приморском лицее. 10 лет войны и третий год полномасштабной войны, а укрытий до сих пор нет! Мы обсуждаем инициативы с людьми, ведь это их средства, они должны к данному процессу обязательно быть причастны.

Как найти и связаться с депутатом одесской мэрии

На сегодня найти и связаться с любым депутатом одесской мэрии можно только через портал «Твой депутат» по ссылке — deputat.odessa.ua.

В поиске надо указать свой адрес и найти депутатов вашего района. На платформе вы можете узнать о действующих депутатских фракциях, группах и комиссиях.

Если у вас нет возможности использовать портал, мы рекомендуем обратиться за помощью к родственникам или соседям или позвонить в Единый центр обращений граждан города — 15-35 или (048) 705-55-55, где вам объяснят, что делать.