Як війна вплинула на діяльність одеських депутатів

Ольга Квасніцька — депутатка VIII скликання від фракції політичної партії «Слуга народу», голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Раз на місяць веде особистий прийом громадян у Приморській райадміністрації.

Інформацію стосовно зустрічей можна знайти за наступними контактами:

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Військова цензура та відкладені «мірні» потреби

— Чи відрізняється діяльність депутата у мирний та воєнний час?

— Відмінності є, і вони вагомі. По-перше, це пов’язано з безпекою та з обмеженням інформації, яка в перший рік війни взагалі була недоступна депутатам Одеської міської ради, а депутатська діяльність обмежувалась міським головою. У перший рік війни апаратні наради, засідання виконкому довгий час залишалися за зачиненими дверми кабінету мера Геннадія Труханова. Засідання постійних комісій депутатів, як і всі засідання, наради, при обов’язковій трансляції, взагалі не транслювалися. Трансляції почалися лише через півтора року, як і робота депутатського порталу, яка до серпня 2023 року була незаконно заблокована.

По-друге, багато питань, пріоритетних для людей у мирний час, були перенесені на другий план. Це стосується освітлення, благоустрою, асфальтування міжквартальних проїздів, ремонту житлового фонду: зараз ми не в змозі допомагати людям ремонтувати дахи на будівлях, фасади, проводити реставраційні роботи будинків, що мають статус пам’яток культурної спадщини.

По-третє, змінилася робота депутатського корпусу міської ради — він перестав відігравати значну роль і дійсно представляти територіальну громаду Одеси. Усі міські програми пишуться виконавчим комітетом, і більшість з них не проходять депутатські комісії. Адже не всі комісії працюють (одне з ключових повноважень депутатів), тому що деякі депутати виїхали за кордон або відсутній кворум. Взагалі багато міських питань залишаються поза увагою депутатського корпусу, а зібрання в сесійній залі для голосування є формальними.

— Як зараз відбуваються сесії міськради?

— На початку війни це був такий собі «мікс»: дистанційна сесія для тих депутатів, які втекли з країни, в тому числі зрадники від партії «ОПЗЖ». Дозволити їм включатися до сесії та голосувати — це було недопустимо. Це було порушення Конституції України і законів «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад». Але після того, як я звернулася до Генеральної прокуратури, в Одеській міській раді сесії в такому режимі більше не проводилися.

Втікачі та зрадники

— Чи можуть депутати залишити країну під час війни?

— Депутати-чоловіки — ні. Але якщо є неповнолітні діти за кордоном, ми маємо можливість до них навідуватися. Та чи несуть відповідальність ті депутати, які зараз за кордоном і не повертаються додому? Звичайно несуть, але моральну відповідальність перед громадою. Люди не повинні їх більше обирати. Іншої відповідальності — адміністративної чи кримінальної — місцеві (не народні) депутати не несуть. Адже депутатство на місцях — це як волонтерство: ми не отримуємо заробітної плати та не маємо відпусток. Але депутати, які під час війни виїхали і не повернулися, повинні здати свій мандат. Ось депутати від забороненої партії «ОПЗЖ» цього не зробили, як, наприклад, зрадник Богдан Гіганов, який мешкає в Росії та бере участь у шоу пропагандистів. Зараз він під слідством СБУ, але його треба притягнути до відповідальності хоча б заочно. Це також стосується депутатів Віктора Баранського та Віталія Саутенкова, які не тільки зрадили Україну, але і розграбовували її, продаючи державну власність. На жаль, законодавство не передбачає можливості відкликання таких депутатів, поки це можливо тільки в судовому порядку.

— Депутати можуть повернути свій мандат?

— Відповідно до законодавства, якщо ви здаєте мандат, то на ваше місце заходить наступний у списку кандидат, що балотувався від вашої політичної партії. У нас є такі депутати. Але щоб стати наступним депутатом, треба пройти засідання територіальної виборчої комісії, після чого на сесії міськради прийняти присягу. Це дуже довга процедура, тому що не завжди можна зібрати таку комісію, особливо коли вона контролюється мерією. На порталі «Твій депутат» можна побачити списки депутатів і пересвідчитися, як вони комунікують з виборцями.

Чим займаються депутати під час війни?

— Війна вплинула на кількість депутатської роботи?

— Зараз я займаюсь депутатською діяльністю так само як і до війни. Але не можу сказати, що робити побільшало. Мабуть, це пов’язано з тим, що звернень людей стало менше. Люди досі не знають, коли та де депутати ведуть прийом, тому що на сайті Одеської міської ради (omr.gov.ua) таку інформацію не розміщують.

Ну і питання безпеки. Перший рік війни ми взагалі не могли збиратися з людьми. Онлайн-спілкування багатьом недоступне або нецікаве. Але натомість у депутатів стало більше іншої роботи — соціальної та гуманітарної: постійна допомога переселенцям, мешканцям міста, нашим захисникам та дітям, яких треба відволікти від жахіття навколо.

— Як зараз працюють депутатські фонди?

— Депутатський фонд — це кошти міського бюджету (людські гроші), які спрямовуються на розв’язання життєво важливих проблем територіальної громади. Ми не тримаємо ці гроші в руках або в кишенях, депутат є ініціатором, куди їх спрямувати. Під час війни важливим стало питання забезпечення лікарень необхідним обладнанням, особливо для реабілітаційних процедур. Торік фракцією ми спрямували кошти людей на обладнання для дитячої лікарні. Частину коштів я особисто ще направила на Єврейську лікарню. Цього року більша частина депутатського фонду мною вже спрямована на бомбосховище в Приморському ліцеї. 10 років війни та третій рік повномасштабної війни, а укриттів досі немає! Ми обговорюємо ініціативи з людьми, адже це їхні кошти, вони повинні до даного процесу обов’язково бути дотичними.

Як знайти та зв’язатися з депутатом одеської мерії

На сьогодні знайти і зв’язатися з будь-яким депутатом одеської мерії можна тільки через портал «Твій депутат» за посиланням — deputat.odessa.ua.

У пошуку треба вказати свою адресу та знайти депутатів вашого району. На платформі ви можете дізнатися про діючі депутатські фракції, групи та комісії.

Якщо у вас немає можливості використовувати портал, ми рекомендуємо звернутися по допомогу до родичів або сусідів чи зателефонувати у Єдиний центр звернень громадян міста — 15-35 або (048) 705-55-55, де вам пояснять, що робити.