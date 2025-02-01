– Когда мы проводили новогодние праздники в спортзале, то дети даже на карнавальные костюмы одевали куртки, потому что было холодно. И вот нас как будто услышали – в середине января работники благотворительного фонда «Благородное дело», по инициативе руководителя Сергея Шутова и Бессарабского поселкового совета, привезли нам 57 новеньких окон, а в конце января – еще 37. Нашей радости не было предела, – рассказала директор лицея Ирина Парликова.

Это уже пятый объект в Бессарабской громаде, которому «Благородное дело» дарит окна. В январе благотворительный фонд доставил в Петровск 94 окна разных размеров, ведь в спортзале и между этажами они нестандартные – очень большие. На разгрузку окон собрались мужчины из села, которые со здоровенным грузовиком справились через час.

Устанавливать окна захотели сразу, не дожидаясь весны. Однако здесь возник финансовый вопрос – денег на замену окон в школе и в бюджете общины на этот год не было запланировано. И петровцы решили не ждать, когда они появятся, а сделать все своими силами.

Желающих оказалось немало, причем в их числе оказались не только родители, но и дедушки и бабушки. В Петровске, как и в любой деревне, люди в основном занимаются сельским хозяйством. А сейчас не сезон, поэтому свободное время для работы нашлось у многих.

Сами окна устанавливали два профессиональных специалиста от фонда, а вот все остальные работы – реставрацию подоконников, штукатурку, шпатлевку, вывоз строительного мусора – взяли на себя родители, работники старостата и коллектив школы. Администрация лицея временно перевела учащихся на дистанционное обучение. И уже на этой неделе 130 лицеистов пошли в школу.

Кстати, родители так вошли во вкус, что даже кабинет директора отремонтировали. А еще договорились весной, перед Пасхой, покрасить школу.

– Мы благодарны благотворителям за новые окна нашей школы. И я очень благодарна родителям, которые согласились и работали каждый день абсолютно бесплатно, чтобы их детям было тепло и уютно, – сказала Ирина Парликова.

Читайте также: