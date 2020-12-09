В большинстве случаев жертвами домашних тиранов становятся женщины. Многие из них предпочитают молчать о проблеме и терпеть. Но есть и те, которые готовы бороться и обращаться за помощью. Чтобы противодействовать насилию в семье, при центре социальных служб Одесского горсовета создали специальные структурные подразделения.

Так, в городе есть приют, рассчитанный на 14 мест. Здесь могут находиться женщины одни или с детьми от трех до шести месяцев. Также работают две мобильные бригады социально-психологической помощи и дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» для пострадавших, которым нужна психологическая и юридическая поддержка.

– Если женщине нужна помощь психолога, юриста, она может позвонить, не оставляя своего имени и контактов. Специалисты подскажут, как выйти из той или иной ситуации, – рассказал начальник отдела помощи женщинам, пострадавшим от насилия, Центра социальных служб Одесского горсовета Петр Бондаренко.

По его словам, если женщина обратилась в полицию, и есть необходимость поместить ее в приют, то сотрудники полиции пишут направление в приют, так как в соответствии с законодательством они имеют на это право. Независимо от времени суток в выходной, будний или праздничный день женщину принимают в приют.

– Также она может самостоятельно обратиться в центр социальных служб на улице Ицхака Рабина, 7, тел. (048) 784-92-67, либо в любые отделы нашего центра и сообщить о своей ситуации. Если она указывает свой адрес, то выезжает мобильная бригада, которая решает все вопросы и при необходимости направляет в приют, – добавил Петр Бондаренко.

Если женщина (или мужчина) обращается в полицию по факту насилия, то в отношении обидчика составляется протокол, затем материалы передаются в суд.

Куда обращаться пострадавшим от домашнего насилия?

Правоохранительные органы

Полиция. Тел. 102.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области (ювенальная превенция). Адрес: ул. Еврейская, 12. Тел.: (048) 778-42-27.

Правозащитные организации

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области. Адрес: ул. Льва Толстого, 6. Тел.: (048) 726-22-23.

Одесский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Адрес: ул. Коблевская, 40. Тел.: (048) 726-14-45, (048) 726-14-44.

Система бесплатной правовой помощи. Тел.: 0-800-213-103. Сайт: www.odesa.legalaid.gov.ua.

Городские службы

Служба по делам детей Одесского городского совета. Адрес: ул. Косовская, 2д. Тел.: (048) 797-29-79, (048) 753-14-41, (048) 724-80-54.

Центр социально-психологической реабилитации детей Одесского горсовета. Адрес: ул. Героев Крут, 12а. Тел.: (048) 766-00-65.

Одесский городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг». Адрес: ул. Педагогическая, 24. Тел.: (048) 705-54-12, (048) 705-54-13.

Одесский городской центр реинтеграции бездомных (для мужчин). Адрес: ул. Циолковского, 1. Тел.:(048) 732-42-47.

Одесский центр реинтеграции бездомных (для женщин). Адрес: Балтская дорога, 2а. Тел.: (048) 732-61-85.

Центр опроса детей, пострадавших от жестокого обращения или сексуального насилия. Адрес: ул. Еврейская, 11 (детская городская поликлиника №3). Тел.: (048) 797-26-26 (круглосуточно).

Мобильные бригады социально-психологической помощи в Одессе. Киевский, Малиновский, Приморский районы – ул. Ицхака Рабина, 7. Тел.: (095) 819-11-82, (073) 157-46-37. Суворовский район – тел.: (073) 157-49-36, (095) 819-11-89.

– ул. Ицхака Рабина, 7. Тел.: (095) 819-11-82, (073) 157-46-37. – тел.: (073) 157-49-36, (095) 819-11-89. КУ «Социальный центр матери и ребенка» (размещение женщин с детьми до трех лет). Адрес: ул. Генерала Петрова, 47. Тел.: (048) 777-97-44.

Горячие линии

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, противодействию торговле людьми и гендерной дискриминации. Круглосуточно, анонимно, бесплатно. Тел.: 0-800-500-335 (со стационарных телефонов), 11-61-23 (с мобильных телефонов).

Национальная детская горячая линия. По будням – с 12.00 до 20.00, в субботу – с 12.00 до 16.00. Тел.: 0-800-500-225 (со стационарных телефонов), 11-61-11 (с мобильных телефонов).

Горячая линия общественного движения «Вера, Надежда, Любовь». Тел.: (048) 777-25-17.

В Одессе в 2021 году планируют запустить городскую горячую линию по вопросам домашнего насилия, а также открыть еще один приют для пострадавших женщин (женщин с детьми) в Суворовском районе.

Ранее мы публиковали: «16 дней против насилия» в Одессе: куда обращаться пострадавшим?