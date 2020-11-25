«16 дней против насилия» в Одессе: куда обращаться пострадавшим?

В Одессе с 25 ноября по 10 декабря проходит ежегодная всеукраинская акция «16 дней против насилия». Она направлена на привлечение внимания к проблемам домашнего насилия, а также обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

По словам начальника управления семейной и гендерной политики департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Натальи Лысенко, проблема домашнего насилия существует во всем мире, в том числе и в Украине. Каждая 5-я женщина встречалась в своей жизни с проявлением насилия, но не каждая готова говорить об этом.

«Каждый четвертый украинец считает, что насилие над женщинами можно оправдать, а каждый 10-й вообще не считает насилие острой проблемой», — говорит Лысенко.

За 10 месяцев этого года полиция Одесской области зафиксировала в Одессе 6 905 обращений по поводу домашнего насилия. Среди пострадавших было 5 098 женщин и 1 807 мужчин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких заявлений увеличилось на 51%. На данный момент на учете городской службы по делам несовершеннолетних находятся 15 детей, подвергшихся домашнему насилию. А это на 33% больше по сравнению с 2019 годом.

«Чтобы человек получил помощь, он должен вовремя обратиться к специалистам. Цель всемирной акции «16 дней против насилия» – повлиять на сознание наших людей. Они должны понимать, что домашнее насилие в любом своем проявлении, будь то психологическое, сексуальное, физическое насилие, является нарушением прав человека и преступлением», – рассказывает представитель фонда ООН в области народонаселения в Украине Людмила Аким.

В рамках акции в Одессе будут раздавать тематические буклеты, а в учебных заведениях проведут конкурс любительских видеороликов «Стоп насилию!», семинары на тему «Противодействие СПИДу, домашнему насилию, торговле людьми». В Facebook пройдет флешмоб «Одесса – город, свободный от насилия» и онлайн-выставки рисунков и фоторабот HappyFamilyinOdesа, в учреждениях здравоохранения – ряд тренингов и цикл лекций, а в библиотеках – тематические беседы, Круглые столы, книжные выставки.

Куда в Одессе обращаться пострадавшим от домашнего насилия?

102 – полиция;

Главное управление Национальной полиции в Одесской области (ювенальная превенция): ул. Еврейская, 12 Тел. (048) 778-42-27;

Служба по делам детей Одесского городского совета: ул. Косовская, 2д. Тел: (048) 797-29-79, 753-14-41, 724-80-54;

Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесского горсовета: ул. Героев Крут, 12а. Тел. (0482) 766-00-65;

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Одесской области: ул. Льва Толстого, 6. Тел. (048) 726-22-23;

Одесский городской центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи: ул. Коблевская, 40. Тел. (048) 726-14-45, 726-14-44;

Национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия, противодействия торговле людьми и гендерной дискриминации (круглосуточно, анонимно, бесплатно):

080-050-03-35 – со стационарных телефонов, 116123 – с мобильных телефонов;

Национальная детская «горячая линия» (по будням – с 12:00 до 20:00, в субботу – с 12:00

до 16:00): 0800500225 – со стационарных телефонов, 116111 – с мобильных телефонов;

Центр опроса детей, пострадавших от жестокого обращения или сексуального насилия: ул. Еврейская, 11 детская городская поликлиника №3. Тел. (048) 797-26-26 (круглосуточно «горячая линия» по вопросам насилия в отношении детей);

Одесский городской дневной центр социально-психологической реабилитации «Разорви круг» для лиц, пострадавших от домашнего насилия, с возможностью перенаправления в приют для женщин с детьми: ул. Педагогическая, 24. Тел. (048) 705-54-12, 705-54-13;

Одесский городской центр реинтеграции лиц без определенного места жительства (для мужчин): ул. Циолковского, 1. Тел. (048) 732-42-47;

Одесский центр реинтеграции бездомных (для женщин): Балтская дорога, 2а. Тел. (048) 732-61-85;

Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи: 0800213 103. Сайт: www.odesa.legalaid.gov.ua;

Мобильные бригады социально-психологической помощи в Одессе: Киевский, Малиновский, Приморский районы – ул. Ицхака Рабина, 7. Тел. (095) 819-11-82, (073) 157-46-37; Суворовский район – (073) 157-49-36, (095) 819-11-89;

КУ «Социальный центр матери и ребенка» (размещение женщин с детьми до 3-х лет): ул. Генерала Петрова, 47. Тел. (048) 777-97-44;

«Горячая линия» общественного движения «Вера, Надежда, Любовь»: (048) 777-25-17.

Фото: Телеграм-канал Патрульной полиции Одесской области