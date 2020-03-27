Карантин може призвести до збільшення випадків домашнього насильства, застерігають одеські патрульні

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Суспільство змінюється, колись вважалися нормальними прояви сімейного насильства, це навіть називалося “вихованням”. Наразі про це говорять, повідомляють, а отже і припиняють.

На сьогоднішній день законодавством України крім фізичного насильства відокремлене психологічне, економічне та сексуальне. За подібні правопорушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Вчинення насильства є правопорушенням, але чи можливо його припинення тільки за участю поліції чи соціальних служб? Не завжди.

Зазвичай жертвами насильства стають найменш захищені верстви населення, іноді навіть діти і люди похилого віку. Воно майже ніколи не проходить безслідно — сусіди чують сварки, родичі бачать синці та помічають зміни психологічного стану.

З часом випадки насильства стають все більш жорстокими, якщо про них не повідомляти.

Що можна вдіяти? Обов’язково звертатися до поліції. Іноді сама присутність правоохоронців змушує кривдника корегувати поведінку і сигналізує, що його вчинки матимуть серйозні наслідки.

Якщо потрібно дати свідчення, що є справою добровільною, надати повну і чесну інформацію про подію.

Домашнє насильство передує тяжким злочинам і про нього не варто мовчати.

Фото: Ukranews