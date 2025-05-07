Кто имеет право на увольнение со службы?

Исключительный перечень оснований, дающих право на увольнение с военной службы регламентирован статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

На практике же наиболее распространенными основаниями являются:

Состояние здоровья. Это касается военнослужащих, признанных военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Семейные обстоятельства или другие уважительные причины. В частности, это касается военнослужащих, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, или женщин, имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и не желающих продолжать военную службу, или военнослужащих, желающих уволиться в связи с необходимостью постоянного ухода за родителями, которые, согласно заключению МСЭК, в таком уходе нуждаются.

Как должна проходить процедура увольнения?

Адвокат Ирина Гаврилюк

Если с основаниями все достаточно понятно, они либо есть, либо нет, то при их наличии возникает вполне закономерный вопрос: как должна проходить эта процедура увольнения?

Безусловно, процедура увольнения с военной службы начинается с подачи рапорта.

Военнослужащий подает рапорт на имя командира воинской части с просьбой об увольнении, указывая основание для увольнения и прилагая соответствующие подтверждающие документы. Рапорт следует подавать на имя непосредственного командира (например, командира батальона или бригады).

Казалось бы, все просто, но есть нюансы.

Если мы говорим о рапорте об увольнении, то нужно учитывать, что в условиях недостаточности кадрового обеспечения — это наименее приятный рапорт для военного командования. А значит, документ должен быть, как говорится, «чтобы не прикопаться», максимально обоснованным, мотивированным, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства и главное — с достаточным пакетом документов, который дает право на увольнение.

Итак, в рапорте необходимо четко указать основание для увольнения (например, семейные обстоятельства, состояние здоровья со ссылкой на соответствующие пункт и часть ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе») и добавить соответствующие подтверждающие документы (справки МСЭК, ВКК, свидетельства о рождении детей и т.д.). Форма рапорта: рекомендуется подавать рапорт в письменной форме в двух экземплярах: один — для командования, второй — с отметкой о принятии для себя. Именно эта отметка о подаче рапорта будет движущей силой и точкой отсчета, если результаты рассмотрения рапорта не соответствуют ожиданиям или же если рапорт вообще не рассматривается командованием в установленные сроки. Тогда появляется юридический инструмент судебного обжалования бездействия командования, результатом которого будет решение, которым суд обяжет рассмотреть рапорт. В случае отказа в принятии рапорта следует отправить рапорт заказным письмом с уведомлением о вручении и обязательно с описью вложения в ценное письмо или через электронную почту с квалифицированной электронной подписью.

Как убедиться, что обращение рассмотрено?

Но и это не все препятствия. Нередки случаи, когда, кроме непосредственного контакта военнослужащего с командованием, других способов коммуникации нет. То есть нет ни юридического адреса в официальных источниках, ни электронной почты, а командование неохотно делится им с военнослужащим.

У нас была такая ситуация на практике. Военнослужащий обратился с вопросом об увольнении, уверяя, что рапорт на увольнение им был подан еще месяц назад, однако, разумеется, той самой «отметки» о получении у него не было. Мы рассчитывали обратиться с адвокатским запросом в воинскую часть, для того чтобы получить информацию о рассмотрении рапорта, однако обращаться было некуда.

В таких ситуациях действовать нужно централизованно, обращаться на горячую линию МОУ (по телефону 15-12) или подавать письменную жалобу на электронную почту МОУ — [email protected].

Именно таким путем мы и пошли. И после адвокатского запроса, который от МОУ спустился в ВЧ, получили ответ, что рапорт был оставлен без удовлетворения в связи с тем, что военнослужащий не предоставил полный пакет документов, подтверждающий наличие оснований для увольнения.

Детально проанализировав рапорт и приложенные документы, порекомендовали его несколько усовершенствовать, получили дополнительные документы и повторно подали уже мотивированный рапорт. Ожидаем рассмотрения, однако понимаем, что, скорее всего, по этому основанию следующим шагом будет судебное обжалование.

Командир воинской части рассматривает рапорт и принимает решение о его удовлетворении или отказе. На данном этапе важно понимать сроки, но после их окончания появляются инструменты по обжалованию бездействия командования.

Итак, Министерство обороны Украины 06.08.2024 приказом №531 предусмотрело четкие сроки рассмотрения рапортов военнослужащих Вооруженных сил Украины:

безотлагательно, но не позднее чем через 48 часов с момента подачи военнослужащим рапорта — по вопросам, касающимся воинской дисциплины, обязанностей личного состава при выполнении боевых приказов (распоряжений), сохранения жизни и здоровья личного состава, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

в срок не более 14 дней со дня подачи военнослужащим рапорта — по вопросам, которые не относятся к вопросам, определенным подпунктом 1 настоящего пункта.

В идеальном мире следующим шагом будет издание приказа об увольнении и оформление необходимых документов. После издания приказа, военнослужащий получает соответствующие документы, подтверждающие его увольнение. Документы военнослужащего (а с учетом уже фактора увольнения военнообязанного) направляются в соответствующий ТЦК и СП по месту регистрации.

Однако на практике нет ничего идеального и часто наименее желательные рапорты об увольнении или же остаются без удовлетворения (и это не худший вариант), или же просто игнорируются. Но есть еще третий вариант, когда рапорт вроде бы рассмотрен (но не совсем). Довольно часто юридические отделы ВЧ дают свои выводы относительно, например, недостаточности пакета документов и это ВЧ считает финальным документом.

Что делать в случае отказа или игнорирования рапорта, как обжаловать решение ВВК, как уволиться по семейным обстоятельствам — об этом мы расскажем в следующих публикациях с адвокатом Ириной Гаврилюк из адвокатского объединения DT Partners.

Несколько советов от адвоката

Документирование: всегда сохраняйте копии всех поданных документов и подтверждения их представления.

Сроки: следите за сроками рассмотрения рапорта, подачи исков и других процессуальных документов.

Консультации: не стесняйтесь обращаться за юридической помощью. Многие адвокаты предоставляют бесплатные консультации военнослужащим и являются участниками волонтерского движения «АДВОКАТЫ ВСУ».

Адвокат Ирина Гаврилюк, адвокатское объединение DT Partners

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