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Одесские школьники могут наверстать образовательную программу в специальных центрах

Одесские школьники могут наверстать образовательную программу в специальных центрах

В Одессе организована работа семи Цифровых образовательных центров, которые помогают местным школьникам наверстывать образовательные потери и получать психологическую поддержку. Проект реализован при содействии ЮНИСЕФ и Ассоциации инновационного и цифрового образования. Об этом сообщили в городском совете.

Цифровые образовательные центры направлены на развитие учащихся в возрасте от 6 до 18 лет. В этих заведениях используются современные инновационные технологии, в частности искусственный интеллект, кейсовые уроки, виртуальная реальность, STEM-уроки и Minecraft Education. Это позволяет не только учиться, но и участвовать в развивающих активностях и мероприятиях.

Центры работают ежедневно с 9:00 до 17:00, где всегда присутствуют координаторы и психологи, которые оказывают поддержку ученикам. Кроме учебного процесса, школьники могут участвовать в занятиях и событиях, способствующих их всестороннему развитию.

Все семь центров расположены в безопасных местах, отвечающих современным требованиям. Свободный доступ к занятиям имеют все ученики общины. Занятия проводятся как в учебное время, так и во время каникул, обеспечивая постоянную возможность для обучения и досуга.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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