Где в Одессе научиться рисовать и готовить

Сейчас многим из нас хочется найти занятие по душе, которое помогло бы хоть ненадолго забыть о войне. А что может быть лучше для этой цели, чем творчество? Оно помогает нам справиться с переживаниями и страхами, реализовать собственную индивидуальность. Любой творческий процесс порождает положительные эмоции и не позволяет погрязнуть в депрессии. Кроме того, это дает возможность общения с единомышленниками.
Как ни парадоксально, но война заставила многих людей заняться тем, до чего не доходили руки в мирное время. Кто-то начал осваивать рукоделие, а кто-то — учиться гончарству или рисовать. Несмотря на сложное время, в Одессе работают центры, где можно реализовать многие творческие мечты и найти тех, чьи интересы совпадают с вашими. В группы принимают взрослых людей без ограничения возраста.
В творческой студии Мagic Art можно научиться расписывать текстиль для сумок и одежды, лепить интерьерные тарелки или букеты на магнитах, готовить десерты и мороженое, а кроме того, открыть для себя секреты масляной живописи. Стоимость занятий, в зависимости от направления, начинается от 400 гривен.
В MasterClasSchool можно заняться живописью в различной технике, академическим рисунком, рисунком с натуры. Стоимость мастер-класса по живописи составляет 500 гривен, а занятия в группе обойдутся в месяц 1500-2000 гривен. При этом все материалы, которые нужны для занятий, предоставляет студия.
Занятия проводятся в основном в выходные дни, однако группы могут собираться и в вечернее время в будни. Поэтому расписание лучше уточнить по телефону, чтобы выбрать наиболее подходящее для себя время и дни занятий.
Куда обращаться?
Творческая студия Мagic Art
- Адрес: улица Армейская, 11, корпус 5
- Телефон (093) 977-65-97
Арт-центр MasterClasSchool
- Адрес: улица Бунина, 12
- Телефон (097) 228-98-11