Где в Одессе научиться рисовать и готовить

Как ни парадоксально, но война заставила многих людей заняться тем, до чего не доходили руки в мирное время. Кто-то начал осваивать рукоделие, а кто-то — учиться гончарству или рисовать. Несмотря на сложное время, в Одессе работают центры, где можно реализовать многие творческие мечты и найти тех, чьи интересы совпадают с вашими. В группы принимают взрослых людей без ограничения возраста.

В творческой студии Мagic Art можно научиться расписывать текстиль для сумок и одежды, лепить интерьерные тарелки или букеты на магнитах, готовить десерты и мороженое, а кроме того, открыть для себя секреты масляной живописи. Стоимость занятий, в зависимости от направления, начинается от 400 гривен.

В MasterClasSchool можно заняться живописью в различной технике, академическим рисунком, рисунком с натуры. Стоимость мастер-класса по живописи составляет 500 гривен, а занятия в группе обойдутся в месяц 1500-2000 гривен. При этом все материалы, которые нужны для занятий, предоставляет студия.

Занятия проводятся в основном в выходные дни, однако группы могут собираться и в вечернее время в будни. Поэтому расписание лучше уточнить по телефону, чтобы выбрать наиболее подходящее для себя время и дни занятий.

Куда обращаться?

Творческая студия Мagic Art

Адрес: улица Армейская, 11, корпус 5

Телефон (093) 977-65-97

Арт-центр MasterClasSchool