Где в Одессе научиться рисовать и готовить

Где в Одессе научиться рисовать и готовить

Сейчас многим из нас хочется найти занятие по душе, которое помогло бы хоть ненадолго забыть о войне. А что может быть лучше для этой цели, чем творчество? Оно помогает нам справиться с переживаниями и страхами, реализовать собственную индивидуальность. Любой творческий процесс порождает положительные эмоции и не позволяет погрязнуть в депрессии. Кроме того, это дает возможность общения с единомышленниками.

Как ни парадоксально, но война заставила многих людей заняться тем, до чего не доходили руки в мирное время. Кто-то начал осваивать рукоделие, а кто-то — учиться гончарству или рисовать. Несмотря на сложное время, в Одессе работают центры, где можно реализовать многие творческие мечты и найти тех, чьи интересы совпадают с вашими. В группы принимают взрослых людей без ограничения возраста.

В творческой студии Мagic Art можно научиться расписывать текстиль для сумок и одежды, лепить интерьерные тарелки или букеты на магнитах, готовить десерты и мороженое, а кроме того, открыть для себя секреты масляной живописи. Стоимость занятий, в зависимости от направления, начинается от 400 гривен.

В MasterClasSchool можно заняться живописью в различной технике, академическим рисунком, рисунком с натуры. Стоимость мастер-класса по живописи составляет 500 гривен, а занятия в группе обойдутся в месяц 1500-2000 гривен. При этом все материалы, которые нужны для занятий, предоставляет студия.

Занятия проводятся в основном в выходные дни, однако группы могут собираться и в вечернее время в будни. Поэтому расписание лучше уточнить по телефону, чтобы выбрать наиболее подходящее для себя время и дни занятий.

Куда обращаться?

Творческая студия Мagic Art

  • Адрес: улица Армейская, 11, корпус 5
  • Телефон (093) 977-65-97

Арт-центр MasterClasSchool

  • Адрес: улица Бунина, 12
  • Телефон (097) 228-98-11
Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Мобильные приложения, онлайн-курсы или Ютуб: где лучше всего выучить украинский язык
    Мобильные приложения, онлайн-курсы или Ютуб: где лучше всего выучить украинский язык

    С начала войны многие русскоязычные украинцы начали переходить на украинский язык в общении и быту, а в мире наблюдается повышенный интерес к нашей мове. «Одесская жизнь» делится подборкой мобильных приложений и онлайн-курсов, которые помогут легко и быстро выучить и перейти на украинский язык.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Мультипредметный тест в 2024 году: как школьнику сдать итоговый экзамен
    Мультипредметный тест в 2024 году: как школьнику сдать итоговый экзамен

    С 2022 года на смену внешнему независимому оцениванию (ВНО) пришел национальный мультипредметный тест (НМТ). Выпускники школ должны были сдавать два обязательных предмета, третий — по выбору. На каждый предмет отводился определенный день сдачи. В этом году Министерство образования решило пойти на существенные изменения. Выпускникам придется сдавать уже три обязательных предмета, четвертый — по выбору. Это самое сложное испытание, которое когда-либо приходилось преодолевать выпускникам школ Украины. Почему? Попробуем разобраться.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как усовершенствовать украинский язык: подборка электронных сервисов
    Как усовершенствовать украинский язык: подборка электронных сервисов

    Все больше украинцев в быту и на работе переходят на государственный язык. Но у большинства из нас до сих пор возникают проблемы с правильным переводом, произношением, орфографией. Также есть сложности в работе с текстом. Поэтому «Одесская жизнь» подготовила для вас обзор онлайн-сервисов, рекомендованных Министерством культуры и информационной политики Украины, которые могут помочь проверить ваш украинский на ошибки или подсказать, как усовершенствовать язык.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе умер известный жудожник, последователь «нового искусства» Дмитрий Дульфан
    В Одессе умер известный жудожник, последователь «нового искусства» Дмитрий Дульфан

    В Одессе на 52-ом году оборвалась жизнь Дмитрия Дульфана — графика, автора световых скульптур, инсталляций и перформансов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • От школьных шалостей до международных выставок: работы одесского карикатуриста заставляют улыбнуться весь мир
    От школьных шалостей до международных выставок: работы одесского карикатуриста заставляют улыбнуться весь мир

    Первые карикатуры одесский художник Виктор Джевага начал рисовать еще в школе прямо на партах. Это были незамысловатые школьные сценки из жизни одноклассников и учителей. Сейчас ему стыдно за порчу школьного имущества, но в 70-х годах прошлого столетия такие поступки придавали популярность среди сверстников. В настоящее время работы Джеваги находятся в частных коллекциях США, Германии, Канады, Бельгии, Дании, Болгарии и других стран. «Одесская жизнь» встретилась с художником и узнала, можно ли сейчас говорить о таком понятии, как «украинская карикатура».

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua