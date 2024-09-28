На какие секции и кружки отдать ребенка после школы и сколько это стоит

Найдите интересное дело, и ребенок изменится

Сегодня часто современные родители очень рано дают своим малышам смартфоны: ребенок занят, взрослым не мешает. Затем, когда ребенок немного подрос, родители наперегонки начинают водить его на английский язык, занятия спортом и компьютером. Именно такой набор навыков они считают полезным и перспективным. И многим детям приходится удовлетворять эти прихоти родителей под достаточно большим принуждением. Отсюда ухудшение общения с родителями, депрессии, агрессивное поведение, нежелание учиться.

— На самом деле надо пойти ребенку навстречу, — говорит методист Одесского областного гуманитарного центра внешкольного образования и воспитания Ирина Гусак, — Маленький он много чем интересуется. И если занимается делом по душе, то и иностранные языки пригодятся, и компьютеры, и многие другие знания, потому что творческий поиск побуждает к углублению знаний, прокладыванию новых путей исследований и тому подобное.

Именно здесь мы учим детей рассматривать проблему, которая их интересует с разных сторон, определять цель исследования, создавать проект, находить пути к реализации в жизнь. Это достаточно тяжелая работа над собой. И постепенно детей, которые серьезно занимаются исследованиями, остается немного. Но они становятся более успешными, чем сверстники. Кроме того, они счастливы, потому что занимаются тем, что им действительно интересно. А что может быть лучше счастливого ребенка?

Центр есть, но не очень известный

«Одесский областной гуманитарный центр внешкольного образования и воспитания» имеет уникальный перечень направлений, которыми бесплатно могут заниматься дети:

территориальное отделение Малой академии наук (секции украинской литературы, гидрологии, химии, аграрных наук, философии, социологии),

кружки робототехники, судо- и автомоделирования, компьютерной графики, астрономии,

группы вокального искусства, бумагопластики, изготовления игрушек-сувениров,

эколого-натуралистический и туристско-краеведческий направления.

Опыт воспитателей, которые умеют вести одаренных детей, сотрудничество с вузами и общеобразовательными учреждениями обусловливает постоянный высокий уровень работ. Работ, побеждающих как на всеукраинских, так и на международных конкурсах детского изобретательского творчества.

Адрес: ул.Тенистая, 4.

Тел.: (0482) 68-49-18.

Киевской район: «Белая акация» и «Эврика»

В каждом районе Одессы есть коммунальные учреждения, где дети имеют возможность на бесплатной основе развивать свои таланты. Их только надо выбрать по направлениям и месту расположения, чтобы было удобнее добираться.

В частности, в Киевском районе работает Дворец детского и юношеского творчества «Белая акация». Он имеет:

пять хореографических залов, две студии для занятий вокальным искусством,

компьютерный кабинет,

четыре кабинета для занятий кружков научно-технического и гуманитарного направления,

арт-студии, кабинеты моделирования одежды, для занятий декоративно-прикладным искусством, для занятий по театральному мастерству, класс для занятий инструментального ансамбля,

современную студию звукозаписи, оборудованный зрительный зал на 280 мест с учетом потребностей маломобильной группы людей.

Адрес: ул. Комарова, 8.

Тел.: (048) 737-38-06.

Также в районы работает Центр детского творчества «Эврика». Здесь работают 105 кружков по направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, военно-патриотическое, гуманитарное, социально-реабилитационное, туристско-краеведческое, спортивное. Кружки работают не только на базе Центра, но и в 5 общеобразовательных учреждениях района.

Адрес: Люстдорфская дорога, 25.

Тел.: (048) 766-68-41.

Хаджибейский район: от «Любителя» до «Старта»

Станция юных техников «Любитель» в настоящее время предлагает занятия в 15 кружках научно-технического, спортивно-технического, начально-технического, художественно-технического, художественно-эстетического и декоративно-прикладного направлений.

Адрес: ул. Космонавтов, 60-А.

Тел.: (048) 765-03-93.

Еще одна станция юных техников «Старт» работает по следующим направлениям: научно-техническое, художественно-эстетическое, декоративно-прикладное и туристско-краеведческое.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 92.

Тел.: (048) 732-27-46.

Дом детского и юношеского творчества «Доминанта» отдает предпочтение художественно-эстетическому и социально-гуманитарному направлениям работы.

Адрес: ул. Космонавтов, 28.

Тел.: (048) 766-04-93.

Центр детского и юношеского творчества «Проминь» имеет три хореографических зала, две студии для занятий вокальным искусством, кабинеты для занятий декоративно-прикладным и изобразительным искусством. В Центре также есть Живой уголок.

Адрес: ул. Балковская, 197.

Тел.: (048) 732-75-54.

Пересипский район: «Зоресвит» и «Тоника»

В Пересипском районе детей приглашают в Центр детского и юношеского творчества «Зоресвит» (ул. Черноморского казачества, 45, тел.: (048) 778-62-02) и в Дом детского и юношеского творчества «Тоника» (просп. Князя Владимира Великого, 106-А, тел.: (048) 755-89-17) заниматься по направлениям: хореографическое, декоративно-прикладное, изобразительное и гуманитарное, а также на станцию юных техников «Сигма» (ул. Паустовского, 17/1, тел.: +38 (094) 954-02-75).

Эколого-натуралистический центр «Афалина» (ул. Давида Ойстраха, 15-А, тел.: (0482) 52-40-43) приглашает в кружки «Юные натуралисты», «Юные химики», «Юные орнитологи», «Юные цветоводы», «Юные охранники природы», «Природа сквозь призму английского языка».

Приморский район: «Бриг» и «Моряне»

Приморский район имеет наибольшее количество учреждений внешкольного образования и воспитания:

Дворец детского и юношеского творчества (Приморский бульвар, 1, тел.: (048) 722-02-92)

Центры детского и юношеского творчества «Моряна» (Большая Арнаутская, 3, тел.: (048) 722-45-40)

«Самоцвет» (ул. Троицкая, 47, тел.: (048) 722-19-32)

«Ювента» (ул. Троицкая, 28, тел. (048) 722-87-71)

Центр хореографического искусства (Приморский бульвар, 1, тел.: (048) 725-09-68).

Конечно, Приморский район не был бы Приморским, если бы не имел детского учреждения морского направления. Здесь работает флотилия юных моряков «Бриг» (ул. Пироговская, 25, Тел.: (048) 722-63-50). Дети обучаются по направлениям: юнги, юный судоводитель, юный судомеханик, юный судовой электромеханик, юный океанограф, юный судовой архитектор (судомоделирование), английский язык морского направления.

Как записать ребенка в кружок?

Зачисление в подразделения коммунальных учреждений внешкольного образования и воспитания Одессы осуществляется на основании заявления от родителей на имя директора учреждения. Заявления осуществляется в течение года, поэтому присоединиться к направлению, которое заинтересовало ребенка, можно в любое время.

Часто возникают вопросы: ребенок имеет право заниматься только в одном заведении и только того района, где живет?

Нет, если направления деятельности, которые заинтересовали ребенка, развиваются в разных заведениях, он имеет право посещать несколько учреждений внешкольного образования. Также не существует привязки к месту жительства или учебы ребенка. Он идет в то заведение, которое им было выбрано вместе с родителями.

Фото: Ирина Гусак