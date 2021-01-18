Новогодние и рождественские праздники уже позади, а значит – пришло время задуматься о том, куда деть елку или сосну. Мы расскажем вам, как избавиться от главного новогоднего символа с пользой для всех.

Высохшая хвоя как удобрение для растений

Ветки новогодней елки пригодятся тем, кто занимается садоводством. Из высохшей хвои можно сделать настил на землю для растений – он защищает почву от морозов и высыхания. Опилки (щепки) елки или сосны можно использовать в качестве мульчи для плодовых деревьев. Не менее полезна хвоя для закладки в компостные кучи – это натуральное удобрение, которое подкармливает растение и насыщает почву необходимыми минералами.

Для комнатных растений можно сделать питательный настой из еловых или сосновых иголок: заполните трехлитровую кастрюлю на треть хвойными иголками и залейте их крутым кипятком. Настаивайте отвар три-четыре дня, после чего процедите. Перед применением разбавьте настой чистой водой в пропорции 1:2 и полейте цветы.

Хвойные СПА-процедуры

Хвоя полезна не только для почвы и растений, но и для нашего тела. Из веток елки или сосны (если иголки еще плотно держатся) можно сделать веник для бани: перед тем как попариться, опустите веник в кипяток на 10-20 минут, тогда иголки станут мягче. Также хвою можно использовать в качестве средства для ухода за телом и волосами.

Успокаивающий отвар для ванны. Положите ветки сосны или елки на дно большой кастрюли, залейте водой и прокипятите полчаса. Дайте отвару настояться сутки, затем процедите и добавьте в воду, в которой собираетесь купаться.

Ополаскиватель для укрепления волос. Возьмите столовую ложку хвои и залейте стаканом кипятка. Проварите иголки 5 минут на среднем огне и поставьте настаиваться три-четыре часа, после чего процедите. Ополаскивайте отваром волосы, массируя кожу головы. Не смывая его, укутайте волосы в полотенце на 10-20 минут, затем смойте теплой водой.

Питательная маска для лица. Иголки хвои (две-три чайные ложки) высушите, измельчите и залейте кипятком так, чтобы вода покрыла их на сантиметр. Дайте постоять 40 минут и процедите. Возьмите по две чайные ложки творога с горкой, овсяной муки (перемолотые хлопья), гречневую муку (также можно смолоть гречку) и яичный желток. Добавьте хвойный настой, перемешайте до густой кашицы и нанесите на чистое лицо на 10 минут. Остатки маски смойте теплой водой. Проводите процедуру два-три раза в неделю.

Хвоя в домашнем обиходе

Из хвойных иголок можно сделать ароматический мешочек: поместите иголки вместе с пряностями, лавандой и кожурой цитрусовых в тканевые мешочки. Повесьте его у своего спального места или на кухне и наслаждайтесь успокаивающим ароматом. Также ствол ели или сосны можно распилить на небольшие круглые дощечки и использовать их как подставки для чашек или сковороды.

Ранее мы публиковали: Как хранить новогодние игрушки и мишуру