Как отучить кота прыгать на новогоднюю елку

Кошкам нравятся рождественские и новогодние елки. Они пытаются на них залезть, поточить свои когти, съесть немного елочных иголок и блестящей мишуры. Эта любовь может закончиться печально.

Давайте разберемся, как уберечь своего кота от травм, а елку от падения на пол.

Почему кошкам так нравятся елки?

Кошки по своей природе любознательные животные, и всякая новая вещь автоматически вызывает у них интерес. Запах свежего дерева обязательно привлечет их внимание.

Специалисты считают, что новогодняя елка пробуждает у кошек врожденные инстинкты, которые возникли еще до того, как эти животные были приручены человеком. Раньше кошки лазили по деревьям, чтобы найти еду и контролировать свою территорию. Находясь на возвышенности, кошки чувствуют себя в безопасности. Хотя они сами хищники, но запросто могут стать добычей более крупных животных.

Помимо соображений безопасности, у кошек есть еще одна инстинктивная причина интересоваться праздничной елкой. Это связано с тем, что они метят территорию. В дикой природе животные помечают деревья распыляя мочу, оставляя царапины, либо частички своей шерсти, когда трутся об них. Таким образом они создают свою территорию и ищут партнера. В домашних условиях этот инстинкт просыпается, потому что кошка чувствует свою территориальную незащищенность. На привычной территории появляется новый объект. Рождественская елка, скорее всего, попадет в категорию таких мишеней из-за своего незнакомого запаха.

Можно ли отучить кошку залезать на елку?

Это довольно сложно. Кошка, которая уже запрыгивала на елку, вероятнее всего, захочет сделать это снова. Вы не сможете изменить инстинкты своего питомца. Животное все равно будет проявлять интерес к новогодней елке. Если же хотите отпугнуть кошку от праздничного дерева, то вам предстоит приложить некоторые усилия.

Ветеринары подчеркивают, что не все кошки обязательно хотят прыгнуть на дерево. Для многих животных достаточно всего одной поверхностной проверки. Но если ваш кот решил превратить елку в «точилку для когтей» или постоянно пытается на нее залезть, то необходимо принимать меры предосторожности.

Что можно сделать, чтобы уберечь своего кота и новогоднюю елку?

Все члены семьи должны соблюдать правила и быть последовательными. Если вы поставили себе цель не подпускать кошку к новогодней елке, а ваши дети смеются и с удовольствием наблюдают, как питомец пытается достать игрушку, то у вас ничего не выйдет. Животное просто не поймет, почему одни люди радуются, а другие злятся.

Специалисты рекомендуют, сразу же отпугивать кошку, если она проявляет интерес к елке. Можно положить поблизости банку, наполненную монетами, и встряхивать каждый раз, когда животное приближается. Кошки не любят громких звуков, это может их отвлечь.

Используйте отпугивающие ароматы . Побрызгайте елку специальным защитным спреем, который можно купить в зоомагазине. Он так и называются — спрей для защиты мебели и растений от кошек. Положите под елку цедру апельсина или лимона. Повесьте ломтики апельсина на елку в качестве украшений. Прысните на елочные игрушки немного яблочного уксуса

. Побрызгайте елку специальным защитным спреем, который можно купить в зоомагазине. Он так и называются — спрей для защиты мебели и растений от кошек. Положите под елку цедру апельсина или лимона. Повесьте ломтики апельсина на елку в качестве украшений. Прысните на елочные игрушки немного яблочного уксуса Повесьте на нижние ветви новогодней елки колокольчики . Когда кот попытается достать гирлянду или игрушки, вы услышите предупредительный звон

. Когда кот попытается достать гирлянду или игрушки, вы услышите предупредительный звон Отвлеките кошку . Разложите в комнате, где стоит елка, разные кошачьи игрушки и когтеточку. Этот способ не всегда работает, потому что во время игры кот может переключиться на елку

. Разложите в комнате, где стоит елка, разные кошачьи игрушки и когтеточку. Этот способ не всегда работает, потому что во время игры кот может переключиться на елку Откажитесь от традиционной мишуры . Сделайте гирлянду из бумаги. При попытке ухватиться за нее, бумажная гирлянда порвется, в то время как обычная блестящая мишура может потянуть за собой елку

. Сделайте гирлянду из бумаги. При попытке ухватиться за нее, бумажная гирлянда порвется, в то время как обычная блестящая мишура может потянуть за собой елку Украшайте елку в отсутствие кошки. Животное может решить, что вы вешаете блестящие игрушки специально для нее, и захочет их достать

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