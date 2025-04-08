Юридическая помощь для военных

С какими вопросами можно обращаться?

  • обжалование решений, действий или бездействия воинских частей, военно-врачебных комиссий и государственных органов;
  • оформление или перерасчет пенсий, денежного обеспечения, а также получение единовременной помощи из-за ранения;
  • предоставление отпусков, увольнение с военной службы;
  • семейные дела: алименты, развод, наследство и другое;
  • другие юридические вопросы, в том числе судебные споры.
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Что нужно для обращения в суд?

  • заявление (его помогут оформить в бюро правовой помощи);
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • удостоверение УБД или документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью вследствие войны.

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