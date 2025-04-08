С какими вопросами можно обращаться?
- обжалование решений, действий или бездействия воинских частей, военно-врачебных комиссий и государственных органов;
- оформление или перерасчет пенсий, денежного обеспечения, а также получение единовременной помощи из-за ранения;
- предоставление отпусков, увольнение с военной службы;
- семейные дела: алименты, развод, наследство и другое;
- другие юридические вопросы, в том числе судебные споры.
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Что нужно для обращения в суд?
- заявление (его помогут оформить в бюро правовой помощи);
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- удостоверение УБД или документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью вследствие войны.
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