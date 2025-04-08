Із якими питаннями можна звертатися?
- оскарження рішень, дій або бездіяльності військових частин, військово-лікарських комісій та державних органів;
- оформлення чи перерахунок пенсій, грошового забезпечення, а також отримання одноразової допомоги через поранення;
- надання відпусток, звільнення з військової служби;
- сімейні справи: аліменти, розлучення, спадщина тощо;
- інші юридичні питання, зокрема й судові спори.
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Що потрібно для звернення до суду?
- заява (її допоможуть оформити у бюро правової допомоги);
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення УБД або документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю внаслідок війни.
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