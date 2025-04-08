Юридическая помощь для военных

Із якими питаннями можна звертатися?

  • оскарження рішень, дій або бездіяльності військових частин, військово-лікарських комісій та державних органів;
  • оформлення чи перерахунок пенсій, грошового забезпечення, а також отримання одноразової допомоги через поранення;
  • надання відпусток, звільнення з військової служби;
  • сімейні справи: аліменти, розлучення, спадщина тощо;
  • інші юридичні питання, зокрема й судові спори.
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Що потрібно для звернення до суду?

  • заява (її допоможуть оформити у бюро правової допомоги);
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення УБД або документ, що підтверджує статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

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