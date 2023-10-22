Как тяжелораненым и онкобольным попасть на лечение за границу?

Тяжелобольные граждане Украины и получившие ранения из-за войны могут подать заявку для участия в Программе медицинской эвакуации.
Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь установленными критериями (Приказ Минздрава от 5 апреля 2022 года №574).
Согласно указанному документу, за границу рекомендовано направлять следующие категории пациентов:
- пациенты с травмами, полученными в результате войны, требующие предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
- пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (при ожогах);
- дети и взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медпомощи.
Во время медицинской эвакуации пациент должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность – заграничный или внутренний паспорт. Также нужны выписки из истории болезни (в частности, для детей). Однако отсутствие тех или иных документов не является препятствием для лечения за границей.
В случае необходимости пациентов могут сопровождать родственники.
Подать заявку на медэвакуацию можно в областном департаменте здравоохранения или на сайте Минздрава.
Читайте также:
- Как бесплатно получить тест-полоски для измерения сахара в крови?
- Медицина онлайн: что известно о новом законе лечения на расстоянии;
- «Доступные лекарства»: чем пополнили перечень?