Как тяжелораненым и онкобольным попасть на лечение за границу?

Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач, руководствуясь установленными критериями (Приказ Минздрава от 5 апреля 2022 года №574).

Согласно указанному документу, за границу рекомендовано направлять следующие категории пациентов:

пациенты с травмами , полученными в результате войны, требующие предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

, полученными в результате войны, требующие предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (при ожогах);

(при ожогах); дети и взрослые пациенты с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медпомощи.

Во время медицинской эвакуации пациент должен иметь с собой документ, удостоверяющий личность – заграничный или внутренний паспорт. Также нужны выписки из истории болезни (в частности, для детей). Однако отсутствие тех или иных документов не является препятствием для лечения за границей.

В случае необходимости пациентов могут сопровождать родственники.

Подать заявку на медэвакуацию можно в областном департаменте здравоохранения или на сайте Минздрава.

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