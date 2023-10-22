Як важкопораненим і онкохворим потрапити на лікування за кордон?

Важкохворі громадяни України і такі, які зазнали поранення через війну, можуть подати заявку для участі у Програмі медичної евакуації.
Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює лікар, керуючись встановленими критеріями (а саме Наказ МОЗ від 5 квітня 2022 року №574).
Відповідно до зазначеного документу, за кордон рекомендовано направляти такі категорії пацієнтів:
- пацієнти з травмами, отриманими внаслідок війни, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (при опіках);
- діти і дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги.
Під час медичної евакуації пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу – закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні витяги з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для лікування за кордоном.
У разі потреби пацієнтів можуть супроводжувати родичі.
Подати заявку на медевакуацію можна в обласному департаменті охорони здоров’я або на сайті МОЗ.
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