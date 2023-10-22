Як важкопораненим і онкохворим потрапити на лікування за кордон?

Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює лікар, керуючись встановленими критеріями (а саме Наказ МОЗ від 5 квітня 2022 року №574).

Відповідно до зазначеного документу, за кордон рекомендовано направляти такі категорії пацієнтів:

пацієнти з травмами , отриманими внаслідок війни, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

, отриманими внаслідок війни, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (при опіках);

(при опіках); діти і дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Під час медичної евакуації пацієнт повинен мати із собою документ, що посвідчує особу – закордонний або внутрішній паспорт. Також потрібні витяги з історії хвороби (зокрема, для дітей). Однак відсутність тих чи інших документів не є перешкодою для лікування за кордоном.

У разі потреби пацієнтів можуть супроводжувати родичі.

Подати заявку на медевакуацію можна в обласному департаменті охорони здоров’я або на сайті МОЗ.

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