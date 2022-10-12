Как сохранить заряд смартфона: рекомендации Госспецсвязи

Из-за ракетных обстрелов 10 октября нарушено энергоснабжение по всей стране, многие граждане остались без света. Госспецсвязи публикует рекомендации по настройке и использованию смартфонов, которые помогут максимально долго оставаться на связи.
Общие рекомендации, как сохранить заряд телефона:
- Заряжайте телефон при каждой возможности.
- Держите заряженные повербанки.
- Включите режим энергосбережения. Ярлык с этой функцией расположен на панели быстрых настроек, а также в настройках (Батарея, Питание и т.п.).
- Пореже включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана:
- включите стандартную плавность дисплея вместо высокой, если в смартфоне есть соответствующая настройка;
- установите энергоэффективные «обои»: черный фон для OLED/AMOLED-дисплея, светлый – для IPS;
- выключите автоповорот экрана.
- Удалите не критические для вас приложения, активно использующие батарею, или дополнительные аккаунты в этих приложениях.
Узнать уровень энергопотребления приложений можно, перейдя в Настройки → Батарея → Использование батареи.
- Выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений, особенно если у вас подключено несколько аккаунтов (в режиме энергосбережения эта функция должна работать автоматически):
Android → настройки → аккаунты и синхронизация,
iOS → настройки → App Store → Обновление приложений.
- Ограничьте количество приложений в «неспящем» режиме, оставьте только те, от которых зависит ваша жизнь: мессенджер, звонки, приложение «Воздушная тревога»:
Android → левая сенсорная клавиша → смахните ненужные приложения,
iOS → проведите пальцем вверх от нижнего края экрана, пока не появится Переключатель приложений, или дважды нажав кнопку «Начало» → взмахните экран предварительного просмотра приложения, чтобы закрыть его.
- Выключите распознавание голосовых команд:
Android → Google Now → настройки → Голосовой поиск → Распознавание «О’кей, Google»,
iOS → настройки → Siri и поиск или Siri и диктовка.
- Выключите вибрацию
- Выключите лишние коммуникации: GPS, Bluetooth.
- Откажитесь от просмотра видео и игр на смартфоне.
- Если ситуация с питанием критическая: Включите режим «Экстренная экономия энергии»
- Переведите смартфон в режим полета, если есть альтернативная связь
- Договоритесь с близкими о времени выхода на связь, заранее договаривайтесь о времени и месте встреч, если не получится восстановить связь.
- Посоветуйте людям рядом сделать то же самое.
- Выпишите на бумагу все важные телефонные номера, если батарея сядет.
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