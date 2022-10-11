Отключение воды: как подготовиться и действовать в случае аварии?

К сожалению, война в нашей стране пока продолжается, и российские оккупанты делают все, чтобы усложнить нам жизнь и заставить нас их бояться и идти на уступки, и поэтому пытаются целенаправленно уничтожить наши энергетические объекты. Да, нам следует быть готовыми к тому, что на какое-то время наши дома могут остаться без света, воды, газа… Но мы обязательно выстоим!
«Одесская жизнь» продолжает делиться советами, как правильно действовать в случае аварийных ситуаций. Итак, как подготовиться к отключению воды?
Как подготовиться к отключению воды?
- Сделайте запас питьевой бутилированной воды на 2-3 суток.
- Сделайте запас технической воды.
- Узнайте, где находится ближайшая колонка (или бювет), где можно пополнить запасы воды.
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Если в кране нет воды: что делать?
- Закройте все открытые краны.
- Если вода хранится длительное время, перед употреблением в пищу ее необходимо кипятить.
- Воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.
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