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Отключение воды: как подготовиться и действовать в случае аварии?

Отключение воды: как подготовиться и действовать в случае аварии?

К сожалению, война в нашей стране пока продолжается, и российские оккупанты делают все, чтобы усложнить нам жизнь и заставить нас их бояться и идти на уступки, и поэтому пытаются целенаправленно уничтожить наши энергетические объекты. Да, нам следует быть готовыми к тому, что на какое-то время наши дома могут остаться без света, воды, газа… Но мы обязательно выстоим!

«Одесская жизнь» продолжает делиться советами, как правильно действовать в случае аварийных ситуаций. Итак, как подготовиться к отключению воды?

Как подготовиться к отключению воды?

  • Сделайте запас питьевой бутилированной воды на 2-3 суток.
  • Сделайте запас технической воды.
  • Узнайте, где находится ближайшая колонка (или бювет), где можно пополнить запасы воды.

Новость по теме: Жителям Одессы и области необходимо сделать запасы воды

Если в кране нет воды: что делать?

  • Закройте все открытые краны.
  • Если вода хранится длительное время, перед употреблением в пищу ее необходимо кипятить.
  • Воду из открытых водоемов следует использовать только для технических целей.

Отключение воды, инфографика

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Редакция ПРОФИЛЬ

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