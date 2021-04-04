Новости Одессы и Одесской области

Как сделать модные аксессуары своими руками (инструкции)

Как сделать модные аксессуары своими руками (инструкции)

Вам нравится что-то мастерить своими руками? Тогда делимся с вами несколькими интересными идеями.

Как сделать стильный ремень

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Обновите свой старый ремень и сделайте своими руками из него дизайнерский аксессуар.

Для этого нужно: простой ремень, брошки, стразы, декоративные камни, клей, наждачная бумага.

Как это сделать? Возьмите самый обычный ремень, простым карандашом сделайте на нем отметки, где и как вы хотите расположить украшения. Плоские украшения можно приклеить суперклеем. Если бусинки отваливаются, затрите ремень в нужных местах наждачкой – так клей будет лучше держать. После чего пофантазируйте и прикрепите украшения. Кстати, это еще и способ замаскировать потертости на старом ремне, подарив ему вторую жизнь.

 Ранее мы рассказывали о том, как вывести пятна ржавчины с одежды проверенными народными способами.

Как сделать модную заколку

В 2020 и в 2021 году в моде бусы и жемчуг. Однако зачем тратиться на дорогие аксессуары, если можно сделать их своими руками?

Для этого нужно: искусственные жемчужины, невидимки, проволока, кусачки, клей.

Как это сделать? Проденьте тонкую проволоку сквозь бусины и намотайте их на невидимки. Можно использовать и нитку, но так бусинки быстро оторвутся. Чтобы проволока лучше держалась, закрепите ее клеем. Также клеем следует обработать концы проволоки, чтобы они не царапались. Несколько минут, и стильный аксессуар готов.

Как сделать браслет из канвы

Если у вас дома завалялась пластиковая канва от вышивки, не выбрасывайте ее остатки, а смастерите своими руками браслет.

Для этого нужно: канва (пластиковая или виниловая), ножницы, резинка.

Как это сделать? Нарежьте канву на кусочки одинаковой формы, к примеру, квадраты и прямоугольники. Через отверстия в канве проденьте резинку в два ряда. Оставьте с одной стороны свободные кончики, сделав на них узелки (чтобы канва не разлеталась), так браслет можно будет завязать на руке.

Ранее мы рассказывали о том, как выбрать ранние овощи и очистить их от нитратов.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить