Как сделать модные аксессуары своими руками (инструкции)

Вам нравится что-то мастерить своими руками? Тогда делимся с вами несколькими интересными идеями.
Как сделать стильный ремень
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Обновите свой старый ремень и сделайте своими руками из него дизайнерский аксессуар.
Для этого нужно: простой ремень, брошки, стразы, декоративные камни, клей, наждачная бумага.
Как это сделать? Возьмите самый обычный ремень, простым карандашом сделайте на нем отметки, где и как вы хотите расположить украшения. Плоские украшения можно приклеить суперклеем. Если бусинки отваливаются, затрите ремень в нужных местах наждачкой – так клей будет лучше держать. После чего пофантазируйте и прикрепите украшения. Кстати, это еще и способ замаскировать потертости на старом ремне, подарив ему вторую жизнь.
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Как сделать модную заколку
В 2020 и в 2021 году в моде бусы и жемчуг. Однако зачем тратиться на дорогие аксессуары, если можно сделать их своими руками?
Для этого нужно: искусственные жемчужины, невидимки, проволока, кусачки, клей.
Как это сделать? Проденьте тонкую проволоку сквозь бусины и намотайте их на невидимки. Можно использовать и нитку, но так бусинки быстро оторвутся. Чтобы проволока лучше держалась, закрепите ее клеем. Также клеем следует обработать концы проволоки, чтобы они не царапались. Несколько минут, и стильный аксессуар готов.
Как сделать браслет из канвы
Если у вас дома завалялась пластиковая канва от вышивки, не выбрасывайте ее остатки, а смастерите своими руками браслет.
Для этого нужно: канва (пластиковая или виниловая), ножницы, резинка.
Как это сделать? Нарежьте канву на кусочки одинаковой формы, к примеру, квадраты и прямоугольники. Через отверстия в канве проденьте резинку в два ряда. Оставьте с одной стороны свободные кончики, сделав на них узелки (чтобы канва не разлеталась), так браслет можно будет завязать на руке.
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