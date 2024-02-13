Как Рени встречал своего защитника со Змеиного — медика Александра Куртева

Дежурство в первый день войны

После окончания учебы в Измаильском медицинском колледже Александр подписал контракт с Государственной пограничной службой Украины в городе Измаиле и занял должность инспектора-фельдшера в Ренийской громаде — работал по специальности в одном из сел. Через полгода его перевели в отряд на острове Змеиный, где он продолжал служить в должности военного медика. 24 февраля 2022 года Александр был на дежурстве.

В 5.30, в день вторжения, Саша позвонил невесте Ярославе Хаджи и сказал срочно переезжать к его матери.

Во время боев за Змеиный Саша успел написать девушке, что любит ее и попытается выжить. А потом связь пропала.

Уже вечером Ярослава вместе с родителями Саши увидела выступление Владимира Зеленского, который сообщил, что погибли 13 пограничников — их наградили посмертно.

С мыслями, что дорогого им человека, возможно, больше нет в живых, вся семья жила три дня. А потом Ярослава, в одном из сюжетов российских СМИ, увидела любимого.

Все это время родители и невеста боролись за возвращение Александра и его сослуживцев из плена.

Долгожданная встреча Героя

Жители города встретили Сашу на площади Свободы хлебом-солью, с флагами и цветами. И, конечно же, родители воина и невеста Ярослава, а еще дедушка Иван Куртев, который не смог усидеть дома с другими старейшинами рода – бабушки и дедушки взяли на себя приготовление праздничного стола. По случаю такого долгожданного события был забит 150-килограммовый кабанчик, из которого приготовят национальные блюда Бессарабии.

Как сказала двоюродная сестра Саши Валерия Куртева, вся семья боролась за него: «Ярослава — очень сильная девушка. И он — очень мудрый и сильный духом мужчина!».

Дед Иван Куртев благодарен, что город так встречал его внука. Он сказал, что Саша стал медиком, чтобы делать добро людям, помогать и быть наужным.

Эвелина Букатич, жительница Рени, поделилась своими непередаваемыми эмоциями: «Сегодня у всех слезы радости. Я так рада за родителей, за Ярославу — это огромное счастье встречать Героя! Спасибо маме и отцу за то, что воспитали такого сына. И пусть все наши защитники и защитницы вернутся со щитом!»

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