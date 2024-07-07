Война, день 865: минус дюжина «шахедов» и газовая «бавовна» в Крыму

Россине наступают на Донбассе, но отброшены на Харьковщине

Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки произошло 151 боевое столкновение. 6 июля агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 58 авиационных ударов (задействовал 76 КАБов), совершил около четырех тысяч обстрелов, 138 из них – из реактивных систем залпового огня, применил 1041 дрон-камикадзе.

Согласно карте боевых действий DeepState, оккупанты продвинулись в восьми населенных пунктах на Донбассе, в то же время ВСУ отбрасывают врага на Харьковщине.

Российские войска продвинулись в Песчаном, Евгеньевке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Временного Яра, Калиновки.

Также Силы Обороны Украины оттесняют врага в Глубоком.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике. Так, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артиллерийские системы, зенитно-ракетный комплекс «Бук», пункт управления БпЛА, 22 района сосредоточения личного состава и военной техники.

Защитники украинского неба сбили «чертову дюжину» «шахедов»

По информации Воздушных сил, в течение дня 6 июля 2024 года противовоздушная оборона юга Украины уничтожила 8 беспилотников (БпЛА), в частности, шесть разведывательных: по два «ZALA» и «Supercam» и по одному «Мерлин-ВР» и «Орлан-10»; а также два ударных БпЛА «Ланцет».

Кроме того, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М».

А в ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами«Искандер-М» и 13-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области россии.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 «шахедов» в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Горячо в Крыму и в Воронеже

В то же время в оккупированном Крыму эпично горел газораспределительный узел. Масштабный пожар вспыхнул под Алуштой. В результате возгорания газораспределительного узла без газа временно остались 14 населенных пунктов. По состоянию на утро площадь пожара составляла 4,2 тыс. кв. м.

Местные «власти» отрицают возможную диверсию, называя причиной ЧП «технические неисправности».

Кроме того, сообщается, что беспилотник взорвал склад боеприпасов в Воронежской области рф. Сейчас и местные чаты пишут о детонации. Жителей Пидгоренского района готовят к эвакуации.

А в оккупированной Донецкой области ГУР нанесли удары по станции помех Р-330Ж «Житель» и логистическому центру оккупантов.

В ведомстве сообщили, что логистический центр рашистов находился в Дебальцево. Там оккупанты хранили оборудование для танков и боеприпасы.

Удар по дорогостоящей станции постановки помех нанесли в Новолуганском.

О потерях врага на утро 7 июля 2024

По данным Генштаба, за сутки 1150 рашистов пополнили статистику. В технике у врага потери следующие: