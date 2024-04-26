С вами не рассчитались при увольнении — немедленно обращайтесь в суд

Когда должны выплатить зарплату при увольнении

В соответствии со ст. 116 КЗоТ Украины, при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Таким образом, работодатель должен с Вами рассчитаться при увольнении, выплатить все, что Вам предусмотрено — задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, другие выплаты.

Не нужно ждать, пока работодатель «заплатит позже», или «в день аванса», необходимо обращаться в суд сразу, как Вы узнали о нарушенном праве.

Перед Вашим увольнением, Вы должны знать, сколько Вам начислено и какие виды начислений и отчислений. Причем, расчет этот должен быть письменным, подписанный руководителем и главным бухгалтером. Если Вам устно сообщили сумму выплат — это ненадлежащее отношение работодателя к расчету с работником.

Согласно статье 30 Закона Украины «Об оплате труда», (редакция от 08.03.2024), при каждой выплате заработной платы работодатель должен сообщить работнику о таких данных, относящихся к периоду, за который производится оплата труда:

общая сумма заработной платы с расшифровкой по видам выплат;

размеры основания отчислений из заработной платы;

сумма заработной платы, причитающаяся к выплате.

Работодатель обязан обеспечить достоверный учет выполняемой работником работы и бухгалтерский учет расходов на оплату труда в установленном порядке.

В соответствии с п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 24.12.1999 года № 13 «О практике применения судами законодательства об оплате труда» не проведение расчета с работником в день увольнения, или если в этот день он не был на работе, на следующий день после его обращения с требованием о расчете является основанием для применения ответственности предусмотренной ст. 117 КЗоТ Украины.

А применение ст. 117 КЗоТ Украины предусмотрено, что в случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 настоящего Кодекса, при отсутствии спора об их размере, предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.

Таким образом, Вы можете подать в суд с требованием о полном расчете с Вами при увольнении и взыскании средней заработной платы за задержку денег Вам.

Какие документы нужно, чтобы обратиться в суд?

Копия трудовой книжки (где указано Ваш прием на работу и увольнение); Или копии приказов о приеме на работу и увольнении или копию контракта; Копию собственного паспорта и идентификационного номера. Справку о Вашей средней заработной плате, справку о среднедневной заработной плате. Справку ОК-7 (можно самостоятельно сделать выписку на сайте Пенсионного Фонда Украины или запросить непосредственно. Банковскую выписку о движении средств на Вашем счете. Другие документы, которые могут доказать о Ваших трудовых отношениях, переписку с работодателем.

Все документы Вы должны сделать в двух экземплярах, заверить собственноручно подписью «ФИО, дата, подпись, «согласно оригиналу» и два экземпляра направить в суд. Суд самостоятельно направляет другой экземпляр Вашему бывшему работодателю — ответчику по делу.

В какой суд обращаться

В соответствии со ст.232 КЗоТ, непосредственно в местных общих судах рассматриваются трудовые споры по заявлениям:

работников предприятий, учреждений, организаций, где комиссии по трудовым спорам не избираются;

работников о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового договора, изменении даты и формулировки причины увольнения, оплате за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы, за исключением споров работников, указанных в части третьей статьи 221 и статьи 222 настоящего Кодекса;

руководителя предприятия, учреждения, организации (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения), его заместителей, главного бухгалтера предприятия, учреждения, организации, его заместителей, а также должностных лиц налоговых и таможенных органов, которым присвоены специальные звания, и должностных лиц центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах государственного финансового контроля и контроля за ценами; руководящих работников, которые избираются, утверждаются или назначаются на должности государственными органами

работодателя о возмещении работниками материального ущерба, причиненного предприятию, учреждению, организации;

работников в вопросе применения законодательства о труде, который в соответствии с действующим законодательством предварительно был решен работодателем и выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, организации (подразделения) в пределах предоставленных им прав;

работников об оформлении трудовых отношений в случае выполнения ими работы без заключения трудового договора и установления периода такой работы (кроме случаев выполнения работ или оказания услуг по гиг-контракту в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине»).

Судебный сбор и моральный ущерб

При подаче искового заявления в суд платить судебный сбор обязательно!

Судебный сбор Вы можете оплатить в любом банке, но при этом нужно взять с собой паспорт и идентификационный номер. Реквизиты можно взять на сайте того суда, куда Вы будете обращаться. Необходимо указать: назначение сбора — «За подачу в суд искового заявления неимущественного характера, поданного физическим лицом». Сбор составляет — 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо, в настоящее время сумма сбора составляет: 1211.20 гривен.

При подаче искового заявления укажите, что судебные расходы возлагаете на Ответчика по делу.

Нужно ли в исковом заявлении требовать взыскания морального вреда от работодателя?

Ответственность собственника перед работником в части возмещения морального вреда, определяется ст. 237-1 КЗоТУ, в соответствии с которой моральный вред возмещается собственником работнику в случае если нарушения его законных прав привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни.

В таком случае Вам необходимо доказать эти обстоятельства, например, если Вы взяли кредит, в то время, когда у Вас не было денег, приложить кредитный договор. Если Вы лечились — к исковому заявлению приложить копии эпикризов, назначений врача, квитанций, если покупали лекарства.

Что написать в заявлении

Заявление в суд пишете произвольно, где Вы — Истец, Ваш работодатель — Ответчик. Обязательно укажите в заявлении все Ваши контакты для связи суда с Вами, и полностью юридический адрес, код ЕГРПОУ, ФИО руководителя.

Если Вам задерживают выдачу трудовой книжки, обязательно обратитесь на Ваше предприятие, желательно с письменным заявлением или в устной форме с требованием о выдаче трудовой книжки. Если трудовую книжку Вам не выдали — обязательно укажите об этом в суд в исковом заявлении.

Если Вы не можете самостоятельно получить документы, которые необходимы будут в суде, как доказательство, подайте в суд, где открыто производство по делу, ходатайство.

Согласно ч. 1ст.84 ГПК, участник дела, в случае невозможности самостоятельно предоставить доказательства, вправе подать ходатайство об истребовании доказательств судом. Такое ходатайство должно быть подано в срок, указанный в частях второй и третьей статьи 83 настоящего Кодекса. Если такое ходатайство заявлено с пропуском установленного срока, суд оставляет его без удовлетворения, кроме случая, когда лицо, которое его подает, обоснует невозможность его подачи в установленный срок по причинам, не зависящим от него.

Частью 3 этой статьи предусмотрено, что в случае удовлетворения ходатайства суд своим определением истребует соответствующие доказательства.

Если работодатель будет в суде доказывать, что не было денег у предприятия или отсутствует финансирование все равно Вы должны уверенно отстаивать свою позицию.

Дополнительная зарплата в случае задержки

Не проведение по вине собственника или уполномоченного им органа расчета с работником в указанные сроки является основанием для ответственности, предусмотренной ст. 117 Кодекса, то есть выплаты работнику его среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета.

Европейский суд по правам человека в решении от 8 ноября 2005 года по делу «Кечко против Украины» (пункт 23, заявление №63134/00) указал: если действующее правовое положение предусматривает выплату определенных надбавок и соблюдены все требования, необходимые для этого, органы государственной власти не могут сознательно отказывать в этих выплатах пока соответствующие положения действуют.

Вы должны наверняка знать, — Закон на стороне работника! Успехов Вам в защите собственных прав.