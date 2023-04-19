Профессор Федор Евчев: почему нелегко стать хорошим врачом

Федор Дмитриевич Евчев мечтал быть врачом с ранней юности. И после окончания школы уроженец села Дмитровка бывшего Татарбунарского района отправился поступать в Одесский мединститут. Но… не прошел по конкурсу. С его более чем приличным аттестатом можно было выбрать другой вуз, но Федор выбирал не только профессию, но и судьбу.

Он стал студентом Одесского медучилища, которое закончил с красным дипломом, а затем был призван на военную службу. Проходил ее на китайской границе. Там сформировался характер Федора Дмитриевича: жесткий и принципиальный. Там он нарабатывал умение общаться с самыми разными людьми и работать сутками.

Совмещение учебы и работы

После демобилизации стал студентом лечебного факультета Одесского мединститута. И уже со второго курса ВУЗа после занятий трудился в ургентной лор-службе больницы скорой помощи. Эта работа была нелегкой школой для студента-медика: туда со всего города везли маленьких детей с ларинготрахеитами.

Предназначенные для лечения таких пациентов 20 коек были заполнены практически постоянно. Порой очень нелегко было после ночных дежурств идти на занятия. Но кто сказал, что стать действительно хорошим врачом – легко? Именно благодаря бесконечному труду Федор Евчев уже до интернатуры мог вести прием и проводить многие хирургические манипуляции. К слову, при определении медицинской специализации Федору Дмитриевичу пришлось показывать свой, сформировавшийся за годы армейской службы, жесткий характер: cтаршие товарищи видели его будущее в терапии, а его интересовала онкооториноларингология.

Интернатура

И он таки смог доказать свою правоту. Прошел интернатуру под руководством опытнейшего хирурга Виталия Андреевича Гаевского в городской больнице №11, где позже и стал работать в лор-отделении. Кандидатская, докторская диссертации, публикации по актуальнейшим проблемам, серьезные многочасовые операции по опухолевым поражениям лор-органов.

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины доктор Евчев, оперирующий пациентов со сложнейшими патологиями, уже не одно десятилетие на работе – с 8 утра и до позднего вечера. Понятие выходных – очень относительное, ведь он никогда не выключает телефон и готов оказать помощь в любую минуту.

Работа допоздна без выходных

— Профессия такая, — говорит Федор Дмитриевич. — Как можно не ответить, если люди нуждаются в твоей помощи круглосуточно? В воскресенье был за городом, работал на земле. Тут позвонили: срочно нужна помощь, госпитализация. Я что, скажу людям ждать до понедельника? Доктор не имеет права отказывать. Ведь в нашем лор-отделении оказывают ургентную помощь жителям Одессы с опухолями лор-органов, у которых возникают стенозы гортани и пищевода, кровотечения. За помощью часто обращаются земляки. На прием приезжают из Измаила, Татарбунар, Арциза, моего родного села. Люди приезжают, часто звонят, просят совета, консультации. Как им отказать?

В старинном здании, где находится отделение, была обвалена крыша. Земляки и друзья Федора Дмитриевича из Бессарабии сделали ремонт. Поменяли окна, обустроили современное приемное отделение на 8 смотровых точек, комнату для беседы врача с больным, ингаляторий, сделали капремонт в операционной на миллион гривен, операционный зал для детей. Да и с освещением на территории больницы помогли.

Ежегодно в лор-отделении Одесской городской больницы №11 получают консультации около 2000 человек, лечится более 1000. Сегодня большая часть из них – военные.

У Федора Дмитриевича немало наград за его заслуги в спасении тысяч и тысяч больных людей. Но самая дорогая, по его словам, – диплом профессора.

А главная гордость талантливого врача – его дети, которые пошли по стопам родителя и сегодня служат украинскому народу, переняв безмерную отцовскую любовь к врачебному делу.

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