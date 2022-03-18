Для каких целей имеет смысл покупать бензиновый генератор на 5 кВт?

Генератор используют в качестве автономного источника электроэнергии при отсутствии возможности подключиться к стационарной сети.

Разнообразные модели, производимые как широко известными брендами, так и недорогие образцы китайской промышленности, подразделяют на несколько подвидов в зависимости от:

вида топлива;

производительности;

выходного напряжения;

использования в помещении или на улице;

стационарные и мобильные.

Выбирая бензиновый генератор 5 квт, ориентируйтесь на свои потребности, в первую очередь на количество потребляемой электроэнергии. Для этого посчитайте примерную суммарную мощность электроприборов, которую вы планируете подключать к резервному источнику

Можно ли использовать бензиновый генератор 5 кВт для дачи?

Если у вас регулярно пропадает электричество, что для загородных поселков не редкость, генератор средней мощности на 220 Вт станет отличной покупкой.

В подавляющем большинстве случаев мощности такого генератора будет достаточно для решения насущных проблем. Он обеспечит работу бытовых электроприборов, в том числе чайника, бойлера, телевизора и компьютера.

Этот же агрегат обеспечит питание электрогазонокосилки, мотора в скважине подачи воды или другой вспомогательной техники.

Нужно помнить, что каждый бензиновый генератор нуждается в топливе для работы. Позаботьтесь о достаточном запасе.

Также учтите, что для работ на улице имеет смысл выбирать модель в защитном кожухе, по избежание попадания влаги.

Автономная электростанция на бензине — не самое бесшумное оборудование, поэтому размещайте ее подальше от спален и помещений для отдыха.

Где еще нужен бензиновый генератор?

Компактный 5-ти киловаттный агрегат удобен для частного дома. С его помощью вы предотвратите бытовые неудобства, вызванные отключением электросети.

Его можно взять в загородную поездку, если вы путешествуете в автомобиле. Это поможет провести выходные на природе с привычным комфортом.

Небольшой генератор понадобится для работы торговых ларьков или павильонов на открытом воздухе, вне зависимости от наличия электрических сетей.

Выездные ремонтные бригады тоже могут воспользоваться электростанцией, чтобы запитать свой инструмент.

Преимуществом бензинового генератора является невысокая цена и небольшие размеры. Расход топлива зависит от мощности. Не нужно покупать самый дорогой агрегат, если ваша цель — резервное электропитание для садового домика, периодическое использования для строительных работ или сельскохозяйственной техники.