Джо Байден выходит из избирательной гонки

Соответствующее заявление обнародовано сегодня в соцсети Х (бывший Твиттер).

«Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока», – сказано в заявлении главы Белого дома.

Также сообщается, что на следующей неделе Байден выступит с обращением, в котором более детально расскажет о своем решении и дальнейших действиях.

Разговоры об отказе Байдена от избирательной гонки начались после провала Байдена на дебатах с его основным оппонентом – республиканцем Дональдом Трампом.

После той ночи демократы и весь мир начали внимательно наблюдать за нынешним президентом США и замечали все больше и больше оговорок во время его выступлений.

Напомним, действующему президенту США сейчас 81 год, а к окончанию следующего срока ему могло бы исполниться 86 лет.

В то же время ранее президент и его окружение клялись, что он полон сил и никуда уходить не собирается. В какой-то момент Байден даже заявил, что «только Господь Бог» может снять его с гонки.

Для демонстрации когнитивной свежести кандидата Байдена отправили выступать без бумажки на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Но еще до того, как он пережил часовой допрос журналистов, вышел конфуз. Представляя публике президента Украины Зеленского, Байден сказал: «Дамы и господа – президент Путин!».

Вскоре после этого Трамп пережил покушение на митинге. А последний удар нанес ковид: Байден заболел и потерял возможность публично развеять сомнения в том, что он бодр духом, умом и телом.

Кто заменит Байдена на данный момент не известно. Окончательное решение о кандидате от демократов примет съезд партийных выборщиков 19-22 августа в Чикаго.

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