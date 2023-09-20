Почему американцы помогают Украине?

Наш постоянный автор Александр Федоров поговорил о позиции простых американцев с известным одесситом и благотворителем Александром Бутом, который сейчас проживает в городе Сарасота (штат Флорида).

В США ради помощи Украине запретили даже российскую водку

— В одноэтажной Америке есть такая традиция: жильцы микрорайона приглашают для знакомства всех новых соседей в гости, — рассказывает Александр Анатольевич Бут. — Недавно состоялась такая презентация на нашей улице. Познакомиться с новыми соседями отправились и мы вместе с женой Светланой. На лужайке у дома уже собирались гости. Увидев нас, от группы отошел мой новый сосед и, протягивая руку, сразу спросил: “Это над вашим почтовым ящиком развевается украинский флаг, а рядом стоит машина с номерным знаком ODESSA? Мои новые друзья уже рассказали, что вы с Украины. Мы всей семьей поддержим вашу деятельность по организации помощи вашей стране, которую вы проводите”.

По словам Александра Бута, потом, уже в ходе общения во время ужина, к нему периодически подходили соседи и спрашивали о войне в Украине. И это было не праздное любопытство, типа «How are you?». Они искренне переживают за Украину и украинцев. Многие из них помогали мне в сборе денег, лекарств и вещей для нашей воюющей страны. Большинство американских семей поддерживают Украину, и имеют практически полную информацию о ситуации в Украине и вокруг нее. Ведущие телеканалы, пресса ежедневно освещают ход войны и преступления россии. Наш собеседник отмечает, что сейчас быть русским из россии в Америке очень не просто! Даже известную там водку «Столичная» не купишь — запрет на все российское!

С другой стороны у американцев появился огромный интерес к Украине, ее народу, истории, культуре и традициям. В различных городах США проходят различные акции, манифестации, выставки, сбор денег в поддержку Украины и ее борьбы против российской агрессии.

Александр Бут говорит, что только в первые дни войны его семья перевела значительные суммы на счет ВСУ. А потом они вместе со своими соратниками организовали аналогичные акции для отправки гуманитарных посылок в Украину через Нью-Йорк.

В канун дня Независимости Украины его семья и их друг Елена Михалюк перевели более 1000 долларов в фонд поддержки Всемирного клуба одесситов.

Причины поддержки Украины американцами

— Ваша позиция, как украинцев, как одесситов понятна. Но мы же видим и активность простых американцев в поддержке Украины в ее борьбы. Мне периодически довелось несколько раз бывать в различных регионах США, общаться с людьми. Несмотря на богатство и процветание этой страны, ее жители с одной стороны имеют достаточно количество проблем, связанных с американским образом жизни, а с другой –сравнительно мало осведомлены о других странах мира. В связи с этими фактами приходилось задумываться над истоками американской поддержки. Ведь простые американцы так далеки от украинской трагедии. Насколько это заметно в вашем городе, где живут в основном представители среднего класса, пенсионеры, люди обеспеченные. Казалось бы, какое им дело до трагедии украинского народа?

— На мой взгляд, это обусловлено прежде всего всей американской историей, когда с первых лет существования США понятия свобода, независимость, права человека и, конечно, эмпатия, сострадание даже к чужому горю составили основу жизни американцев. Общие слова, но они входят в сознание американцев на генетическом уровне.

Желание помогать ближнему своему тоже имеет глубокие исторические корни. К примеру, я уже много лет являюсь членом ротари- клуба в Нью-Йорке. Подчеркну, что это благотворительное движение зародилось 115 лет в Чикаго и на сегодняшний день объединяет более полутора миллиона человек в 138 странах мира. Быть ротарийцем в этом благотворительном клубе в США очень престижно. Его членом может стать человек, который готов бескорыстно делиться своими возможностями, знаниями и навыками с обществом, людьми, которые нуждаются в помощи.

Наш собеседник говорит, что популяризация волонтерской деятельности, в частности, от Rotary, идет постоянно и принимает самые различные формы. К примеру, их клуб несколько раз в год организовывал для жителей городка праздник, на который приглашали музыкальные ансамбли, артистов, аниматоров, устраивали различные аттракционы.

— Каждая ротарийская семья вносила свою лепту в организацию праздника, — рассказывает Александр Бут. — В такие дни мы с моей женой Светой (кстати она тоже выпускник Водного) и нашими коллегами по клубу стояли под шатром у плиты, готовили барбекю и тут же угощали всех гостей. Наш вице-мэр в тот день работал официантом. Местный банкир жарил стейки, его жена разливала пиво и колу… В такие дни мы собирали на благотворительные цели десятки тысяч долларов. Деньги использовались по решению клуба для помощи и стипендиям школьникам, нуждающимся семьям. Сейчас значительная часть идет на помощь украинским семьям.

Александр Бут отмечает, что волонтерское движение, пожалуй, охватывает все стороны американской жизни. К примеру, пожарные бригады в микрорайонах состоят практически из добровольцев. В любое время дня и ночи они всегда по сигналу тревоги займут свое место по штатному расписанию, чтобы погасить огонь и прийти людям на помощь. Студенты и школьники работают уборщиками в больницах, центрах бездомных. И это все без всяких разнарядок и указаний! И таких примеров тысячи.

— У моего соседа есть друг, который много лет был одним из руководителей вашингтонской подземки, — говорит он. — У этого работника метро пол стены украшено грамотами от президентов США и мэров американской столицы. Он уже давно на пенсии, но раз в неделю на волонтерских началах проводит экскурсии по местному метро. Да и моя дочь, будучи студенткой престижной бостонской консерватории, в летние каникулы работала волонтером на различных мероприятиях Rotary club.

Помощь родной Одессе

— А что тебя и твою семью привело в ротарийское движение, побудило стать активным волонтером во многих благотворительных проектах?

— В 2004 году во время тренировок по глубоководным погружениям на Каймановых островах трагически погиб мой сын Саша. Горе было безмерно. Тогда мои американские друзья и рекомендовали меня в члены Ротари-клуба. В какой-то степени можно сказать, что деятельность в Ротари помогла мне справиться с трагедией, наполнила мою жизнь новым смыслом и содержанием.

— Мне уже немало лет, — говорит Александр, — но без ложной скромности, могу сказать, что самыми большими достижениями своей жизни считаю создание Одесского Фонда «Подаруй Життя», Фонд был организован совместно с моим близким и рано ушедшим другом Валерием Гончарко в память о наших детях, Кате и Саше. За счет средств, собираемых фондом, было сделано более 430 операций на открытом сердце для маленьких, иногда новорожденных детишек в одесской детской кардиологической больнице. О фонде и его помощниках в Одессе, моих друзьях и соучениках-водниках, одесских ротарийцах можно говорить и писать очень долго, хватит на целую книгу.

Собеседник вспоминает мероприятие, организованное Ротари и Одесским фондом «Подаруй Життя», в Нью Йорке по сбору средств для Одесской детской кардиологической больницы. Тогда в Украинском институте Америки, в центре Манхеттена собралось более пятисот человек. Ротарийцы США и Одессы, делегация одесских врачей, украинские дипломаты, представители мэрии и жители Нью Йорка пожертвовали более 90 тыс. долларов, на которые закуплено необходимое оборудование, профинансированы сотни операций!

Были и другие благотворительные проекты, организованные фондом «Подаруй життя». Например, концерт в Одесском оперном театре, где выступил известный бас Александр Цымбалюк, канадская певица Антонина Майстренко, Дмитрий Билых и другие певцы. Тогда почетным гостем был Михаил Жванецкий.

— Об операции на сердце для мальчика из Уганды, которую проводил в Киеве известный хирург Борис Тодуров можно рассказать очень много, — вспоминает Александр Бут. — Только организация визы (в Уганде нет Консульства Украины), его перевозка в Киев, заслуживает отдельной главы. Спасибо моим друзьям украинским дипломатам В..Хандогию и В. Ельченко, одесским и киевским ротарийцам.

Еще пример, приведенный Александром Бутом — барельеф св. Екатерины Александрийской (скульптур наш друг Александр Токарев), который хорошо вписался в архитектурный ансамбль на Екатерининской площади в Одессе, который он задумал и профинансировал вместе с Валерием Гончарко в память их погибших детей Екатерины и Александра. Кстати, сегодня эффективно продолжает благотворительную деятельность отца в Одессе Игорь Гончарко.

— Война против путинской россии продолжается, — говорит Александр Бут, и, глядя из США, можно сказать, что украинский народ, как в известной пословице, уже прошел разрушающий огонь ракет, бомб и снарядов, стихию воды Каховского водохранилища. Победа будет за нами, за Украиной, и впереди «медные трубы» и, я бы еще добавил, «золотой дождь» от репараций, контрибуций и инвестиций размером в сотни миллиардов долларов.

Александр Бут говорит, что этот фактор его волнует больше всего:

— Может быть я немного отстал от украинского прогресса в общественном сознании. Все-таки война, как никогда сплотила украинский народ в борьбе за свою независимость. Но способна ли она изменить наш украинский менталитет, отношение к коррупции? Хочу верить – ДА! После нашей Перемоги многие американские друзья готовы сразу после войны приехать в Украину, чтобы передать свои знания и опыт, передовые технологии своих предприятий для возрождения Украины. Думаю что мои коллеги и друзья в разных странах, несмотря на возраст, так же как и я, готовы прилететь, приехать, приплыть к родным берегам на помощь Украине и нашему родному Городу.. И об этом также шел разговор на лужайке возле дома моих новых соседей. Таких как они десятки и сотни тысяч простых американцев, готовых помогать Украины столько, сколько понадобится!

Справка:

Александр Анатольевич Бут в США проживает уже более 30 лет. Его имя хорошо известно в Одессе и среди ведущих специалистов морского транспорта в мире. В середине 80-х годов прошлого века он командовал пассажирским флотом ЧМП, потом представлял ММФ СССР в Лондоне и Нью-Йорке.

Но куда бы не забрасывала его судьба, свои отпуска он каждый год проводит в родном городе, собирает всех своих друзей и однокашников по институтской скамье Водного института и вдохновляет одесситов на помощь в реализации своих проектов, направленных на развитие и процветание любимой и родной Одессы, на помощь людям, которые в ней нуждаются.

Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов.

На заглавном фото: памятный эпизод в жизни одесских и американских ротарийцев и Всемирного клуба одесситов. Члену ВКО Александру Буту, получившему членский билет клуба за номером 21 от Михаила Жванецкого, вручается самая престижная награда Rotary international золотая медаль имени основателя ротарийского движения в мире Пола Харриса. Слева направо: чартерный президент РК «Одесса» Борис Голобородько, Александр Бут, президент РК «Нью-Йорк» Томас Мохен и деятель Rotary international Габор Карсай