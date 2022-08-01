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Кто и как сейчас может получить лечение за границей?

Кто и как сейчас может получить лечение за границей?

Украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии россии, продолжают направлять на лечение за границу. В Минздраве рассказали, как подать заявку на программу медицинской эвакуации.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? Согласно приказу Минздрава №574 от 05.04.2022 г., на лечение за границу направляют:
1. Пациентов с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, требующих предоставления третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи и комбустиологической помощи (ожоги). Это, прежде всего, дети и взрослые со сложными минно-взрывными ранениями и ожоговыми травмами.
2. Детей с новообразованиями, нуждающимися в оказании высокоспециализированной медпомощи.
3. Взрослых пациентов с новообразованиями, нуждающихся в оказании высокоспециализированной медпомощи.
4. Детей с орфанными заболеваниями.
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА МЕДИЦИНСКУЮ ЭВАКУАЦИЮ?
1. Обратиться к семейному врачу. Он, в свою очередь, после принятия решения о необходимости лечения за границей, должен проинформировать областного координатора по медэвакуации (обычно это сотрудник департамента здравоохранения или областной больницы), которые направляют необходимые медзаключения в Минздрав.
2. Поскольку в связи с войной не у всех граждан есть возможность связаться с семейным врачом, заявку на медицинскую эвакуацию можно подать онлайн. Это можно сделать по ссылке: https://bit.ly/3vhf0Po
ВАЖНО! Следует также быть готовым к тому, что подготовка пациента к эвакуации обычно длится от трех-четырех дней до двух недель.
К СВЕДЕНИЮ! Транспортировка и лечение финансируются международными организациями, а также странами, которые принимают украинцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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