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«ПриватБанк» запустил аналог «банки» для донатов – как его открыть

«ПриватБанк» запустил аналог «банки» для донатов – как его открыть

«ПриватБанк» начал новый год запуском новой услуги в приложении «Приват24», предназначенной как для волонтерских сборов и накоплений, так и для управления собственными финансами – Конверты. В сети ее уже прозвали «убийцей Банок», очевидно, имея в виду аналогичную услугу от «Монобанка».

О новой услуге сообщили в пресс-службе финансового заведения.

Как работают Конверты от «ПриватБанка»

Предполагается, что Конверты станут очень удобным финансовым инструментом, который поможет волонтерам быстро собирать донаты, а всем клиентам – откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

При этом, отмечают в банке, средства из Конверта можно тратить напрямую, не переводя их на карту – достаточно лишь добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также из конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и даже на конверты друзей, знакомых, членов семьи и так далее.

«Чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно только добавить в конверт описание сбора, изображения и пошерить Конверт в социальных сетях. Его можно пополнить как обычную карточку, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.
Для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество конвертов, также собирать с семьей или друзьями на что-то общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и т.д.»,

– говорится в сообщении.

Как открыть свой Конверт

Открыть свой Конверт можно прямо в мобильном приложении «Приват24» через меню Конверты или меню Кошелек. Там нужно нажать «Создать Конверт», после чего:

  • выбрать или написать название Конверта;
  • указать валюту;
  • добавить цель сбора – при желании сумму и дату окончания;
  • подписать заявление;
  • выбрать дизайн Конверта.

Пополнить Конверт можно переводом с любых карт либо наличными в терминалах самообслуживания.

Сейчас вам в «Приват24» доступна бета-версия Конверта, которая совершенствуется благодаря отзывам клиентов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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