«ПриватБанк» запустил аналог «банки» для донатов – как его открыть

О новой услуге сообщили в пресс-службе финансового заведения.

Как работают Конверты от «ПриватБанка»

Предполагается, что Конверты станут очень удобным финансовым инструментом, который поможет волонтерам быстро собирать донаты, а всем клиентам – откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

При этом, отмечают в банке, средства из Конверта можно тратить напрямую, не переводя их на карту – достаточно лишь добавить конверт в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также из конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и даже на конверты друзей, знакомых, членов семьи и так далее.

«Чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно только добавить в конверт описание сбора, изображения и пошерить Конверт в социальных сетях. Его можно пополнить как обычную карточку, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

Для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество конвертов, также собирать с семьей или друзьями на что-то общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и т.д.»,

– говорится в сообщении.

Как открыть свой Конверт

Открыть свой Конверт можно прямо в мобильном приложении «Приват24» через меню Конверты или меню Кошелек. Там нужно нажать «Создать Конверт», после чего:

выбрать или написать название Конверта;

указать валюту;

добавить цель сбора – при желании сумму и дату окончания;

подписать заявление;

выбрать дизайн Конверта.

Пополнить Конверт можно переводом с любых карт либо наличными в терминалах самообслуживания.

Сейчас вам в «Приват24» доступна бета-версия Конверта, которая совершенствуется благодаря отзывам клиентов.