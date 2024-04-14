Новости Одессы и Одесской области

Опрос: «Люди с инвалидностью в Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громадах»

Опрос: «Люди с инвалидностью в Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громадах»

Издание «Одесская жизнь» предлагает вам принять участие в опросе, цель которого — показать, как общество, на примере Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громад воспринимает и принимает людей с инвалидностью.

Напомним ранее «Одесская жизнь» проводила опрос о ходе медицинской реформы в двух громадах. На реформу мы посмотрели глазами пациентов. Задачи критиковать — не ставилось. Мы пытались выявить основные проблемы и попытаться найти алгоритм их решения.

Опрос о людях с инвалидностью является анонимным, но просим вас указать свой возраст и вид населенного пункта, в котором живете. Полученные данные будут использованы только в обобщенном виде.

В форме по ссылке ниже необходимо отметить те варианты ответов, которые наиболее соответствуют вашему видению.

Ссылка на опрос

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